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Озвучена цена нового «почти флагмана» Xiaomi в Беларуси

21.09.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно компания Xiaomi представила смартфон Poco X3 — это устройство среднего (или чуть выше) уровня с хорошими техническими характеристиками. Один из фирменных магазинов бренда раскрыл его цену в Беларуси.


Пока интернет-страница с описанием и ценами устройства скрыта на сайте магазина, но если прописать url вручную, то она открывается.

Так, в Беларуси Poco X3 в версии с 6/128 ГБ памяти оценили в 999 рублей (328 евро). Для проформы отметим: пока неясно, финальная это цена или нет — возможно, ближе к старту продаж стоимость могут подкорректировать. Но в Европе за такую же модификацию с таким же объемом памяти просят 269 евро.

Напомним: аппарат оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 732G, батарейкой на 5160 мАч (33-ваттная проводная зарядка), экраном с IPS-матрицей разрешением Full HD+ и разверткой в 120 Гц, а также основной камерой на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Важно, что корпус девайса защищен от брызг (IP53), а также NFC-модулем.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
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Цену смартфона раскрыл один из официальных магазинов бренда в Беларуси.
 
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