Водитель сбил пешехода в Ивановском районе и скрылся

В Ивановском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась вечером 20 сентября вблизи деревни Ляховичи. На 3-м км автодороги Н-481 Лясковичи — Достоево — Молодово — Бусса неизвестный сбил 39-летнего мужчину. Предположительно, сельчанин лежал на полосе движения автомобиля. Пешехода госпитализировали в реанимационное отделение Ивановской райбольницы, где, не приходя в сознание, он скончался.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается автомобиль и личность того, кто был за рулем в момент ДТП. Милиция ищет свидетелей.