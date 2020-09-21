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Табу на приватизацию, промывка мозгов. Лукашенко важно всех держать под колпаком

21.09.2020 22:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня Александр Лукашенко в очередной раз потоптался по приватизации и велел обратить внимание на «воспитательный процесс» в вузах. Сентенции на этот счет прозвучали при рассмотрении кадровых вопросов. И навеяны они, надо думать, нынешним острейшим внутриполитическим кризисом. Проще говоря, Лукашенко важно держать под колпаком и экономику, и образование, и другие сферы. Более того, сейчас это становится условием его политического выживания.

Табу на приватизацию, промывка мозгов. Лукашенко важно всех держать под колпаком

Назначая Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ», Лукашенко подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать это предприятие. Также прозвучало, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Беларуси не будут приватизировать все и вся.

«Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и десять миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — заявил Лукашенко.

Согласовывая же назначение ректоров в Академию управления при президенте и медицинские вузы, он отметил, что в вузах следует обратить внимание на воспитательный процесс, поскольку «нам очень не хватает патриотизма в наших людях». Ну, а уж в Академию управления «вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди».

Преданность государствуэто в устах Лукашенко такой эвфемизм. На самом деле его система строится на безусловной лояльности лично вождю. Короче, государство — это я.

 

Казенная система как способ политического выживания

А под «шарлатанами из-за границы» Лукашенко, скорее всего, имеет в виду вытесненных за рубеж политических противников — Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Валерия Цепкало и других. Но те, равно как и участники протестов в стране, отнюдь не машут лозунгом приватизации. Их требования — сугубо политические, и прежде всего это отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые честные выборы.

Но он подменяет повестку дня, рисует своих противников алчными персонажами, готовыми распродать Родину и обречь простой люд на безработицу, нищету. Примерно так вождь изображал их в интервью представителям российских СМИ 8 сентября: мол, хотят «все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать».

Однако тему приватизации Лукашенко муссирует не только ради дискредитации оппонентов. Казенная экономика — черт с ней, что неэффективная — важна для него в плане политического выживания.

Нынешний политический кризис «лишний раз показал, что главная движущая сила протеста — это люди, которые работают в негосударственных структурах, нарождающийся средний клас, который возник даже вопреки желанию Лукашенко», отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

По его мнению, из нынешних событий Лукашенко извлек тот урок, что «ни в коем случае нельзя уменьшать роль государства в экономике, общественной жизни».

Ведь именно огромная роль государства в экономике и других сферах помогает Лукашенко удержаться у власти вопреки массовым протестам. Политические репрессии в Беларуси осуществляют не только силовые структуры. Неугодных увольняют с госпредприятий, из системы образования, происходит чистка в других госструктурах, отметил эксперт.

Он предполагает, что сейчас будет наложено табу на любые проекты приватизации. Также будут закручены гайки в образовании.

«У нас и до сих пор главной задачей системы образования было обеспечение политической лояльности и только на втором плане было качество образования. Думаю, теперь эта тенденция только усилится», — прогнозирует Карбалевич.

 

Бремя проблем госсектора перекладывается на народ

Сводя идею экономических реформ к приватизации, Лукашенко также искажает позицию своих оппонентов.

Как отметил в комментарии для Naviny.by научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, приватизация — не единственный, не самый важный и не приоритетный инструмент, чтобы исправить нынешнюю очень тяжелую экономическую ситуацию. По словам эксперта, не совсем понятно, с кем в этом случае полемизирует Лукашенко.

Экономист считает, что для перспектив Беларуси важен принципиальный разговор о роли и месте государства в экономической системе. «При текущем политическом статус-кво экономическая перспектива, мягко говоря, нехорошая. Есть политическая позиция сохранить всё как есть, но как это сделать, я не знаю», — отметил собеседник.

«Госпредприятия сегодня в подавляющем большинстве находятся в крайне тяжелом положении, долговая нагрузка у них чрезмерная. Это кандалы, которые сковывают возможности их деятельности. Сейчас это будет прогрессировать и в ряде случаев переходить критические черты допустимого», — сказал экономист.

Если поставить задачу, что госпредприятия с большими долгами, которые тянут их вниз, должны тем не менее существовать, то придется так или иначе решать проблему с их долгами. Экономические механизмы для этого могут быть разные — прямая реструктуризация долгов, которая ложится на бюджет, стимулирование денежными вливаниями и пр. Но так или иначе это означает «переложить бремя проблем на налогоплательщиков», пояснил собеседник Naviny.by.

Сегодня государство в экономике «любит назначать чемпионов, играть руководящую и направляющую роль. Это не обязательно делать через госсобственность. Государство хочет командовать, кому давать ресурсы, кто сколько будет производить, как будет в отраслевом разрезе выглядеть экономика. Вот это одна из главных, фундаментальных проблем», подчеркнул Крук.

 

С ленинским прищуром: «У нас появились буржуйчики»

Итак, следите за руками. Лукашенко сохраняет огромный неэффективный госсектор якобы ради народного блага. Иначе — это у вождя звучит рефреном — проклятые буржуины все прихватизируют и будут стегать обездоленный народ плеткой. Но на самом деле содержание совкового госсектора власти элегантно перекладывают на плечи того самого народа, о котором якобы так пекутся.

От наличия этого массива едва дышащих госпредприятий, равно как и засилья других госорганизаций, де-факто выигрывает не население, а режим, и в первую очередь его вождь. Потому что в госорганизациях, где сидят надсмотрщики-идеологи, проще навязывать лояльность, заставлять выписывать казенную прессу, гнать людей на досрочное голосование и т.д. Оттуда проще вычищать смутьянов. Что мы и видим в эти недели после выборов.

Можно предположить, что сейчас власти не только законсервируют госсектор, но и еще сильнее зажмут уже сформировавшийся бизнес (не трогая, конечно, своих людей). Мы уже видим, как мстят компаниям, руководители которых хоть как-то выказали солидарность со сторонниками перемен, помогали репрессированным.

Вообще отношение к буржуазии у белорусского вождя сродни ленинскому. Еще в день выборов 9 августа Лукашенко заявил, что «мелкие буржуа» хотят захватить власть в стране: «…И сейчас эти посредники и ипэшники сидят и руки потирают: сейчас распилим, разделим — и мы будем при деле, и власть возьмем. Вот в чем суть».

Эту мысль он развивал и в интервью российским журналистам 8 сентября: «У нас появились буржуйчики, богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше. Эти категории появились, неплохо живут. И что им захотелось? А им захотелось власти».

 

Держать страну под контролем будет все труднее

Действительно, за 26 лет правления первого президента даже в жестких условиях белорусской модели заметно изменились и структура экономики, и социальная структура общества. И Лукашенко в принципе прав: чем больше людей, которые создают свое благополучие, не рассчитывая на казенную пайку, тем сильнее в обществе потребность в переменах. Предпринимателям, среднему классу, творческой интеллигенции и другим продвинутым категориям населения для нормальной работы, самореализации, полноты жизни нужны права и свободы.

Впрочем, не только им. В эти бурные месяцы на протесты выходят и работяги, и пенсионеры. Причем не за копейку, а именно с политическими требованиями. Видно, что анахроничный жестокий режим достал уже не только «буржуйчиков». Более того, люди с совестью откалываются и от вертикали, силовых структур, не желая отождествлять себя с репрессивной системой.

Консервация экономической модели, репрессии, чистки, выдавливание неугодных из страны призваны спасти власть Лукашенко. Да, так, вероятно, можно на какое-то время сбить протестную волну. Но эти методы никак не снимают причин конфликта между режимом и значительной частью общества. Напротив — обостряют антагонизм.

Общество проснулось, показало высокую степень гражданской и политической зрелости. Белорусы сейчас совсем другие, чем 26 лет назад. Сопротивление человеческого материала нарастает. И держать страну под контролем будет все труднее.

 
Теги: Минск
 
 
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