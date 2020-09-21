Минское «Динамо» добыло третью победу подряд в КХЛ

Динамовцы победили на «Минск-Арене» российскую «Сибирь» со счетом 5:4.

ДИНАМО Мн: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Клинкхаммер — Спунер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня; Шинкевич — Соловьев, Сушко — Усов — Демков; Воронин — Протас — Паре; Алистров, Еременко.

Минчане вели 2:0 после шайб Козуна и Принса, забитых в первую с небольшим минуту игры. Игрок гостей Хабаров отыграл одну на 24-й минуте, но спустя 30 секунд Принс оформил дубль. На 47-й минуте Ли снова сократил отставание от «Динамо», а Менелл на 50-й его увеличил — 4:2. На 55-й у «Сибири» отличился Пуустинен, на 59-й у минчан — Клинкхаммер. За 20 секунд до сирены россияне усилиями Санникова установили окончательный счет — 5:4.

Динамовцы занимают 11-е место из 23-х, отставая от лидера — «Авангарда» — на пять очков. При чем у минчан на две игры меньше.