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Спортсменам запретят использовать негосударственную символику. Их также обяжут выучить гимн
Источник материала: Tut.by
Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.
Читатель TUT.BY прислал нам приказ, подписанный 18 сентября министром спорта Сергеем Ковальчуком, который обязывает организации добавить эти изменения в контракты со спортсменами.
А сегодня телеканал
К слову, лидеры команды по фристайлу подписали
Кривошеев, кстати, был
На днях Николая Козеко
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Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут...
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