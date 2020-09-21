Спортсменам запретят использовать негосударственную символику. Их также обяжут выучить гимн

Источник материала: Tut.by

Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.



Фото: BSSF

Читатель TUT.BY прислал нам приказ, подписанный 18 сентября министром спорта Сергеем Ковальчуком, который обязывает организации добавить эти изменения в контракты со спортсменами.









А сегодня телеканал «Белсат» опубликовал дополнительное соглашение в РЦОП по фристайлу.





К слову, лидеры команды по фристайлу подписали письмо против насилия и фальсификаций на выборах. Среди них — лучшая спортсменка Беларуси — 2019 Александра Романовская, олимпийская чемпионка Анна Гуськова, легендарный тренер Николай Козеко и бывший директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев.

Кривошеев, кстати, был уволен из РЦОП из-за плохой идеологической работы. Поддержал протестующих и двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Дмитрий Дащинский.

На днях Николая Козеко лишили именной стипендии и потребовали вернуть деньги почти за год.