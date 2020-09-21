МВД отрицает массовый слив данных: тем временем Nexta обнародовал личную информацию уже двух тысяч силовиков

Источник материала: KYKY

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отрицает утечку персональных данных силовиков. Ее слова приводит ТАСС.

«Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было, поэтому размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект», — заявила Чемоданова, комментируя появление в сети документа с именами, фамилиями, датами рождения и занимаемыми должностями двух тысяч силовиков.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что МВД хватает ресурсов для защиты работников и их семей от возможных угроз, а подобные «информационные вбросы» лишь «укрепляют боевой дух».

В минувшую субботу телеграм-канал NEXTA Live выложил , по его утверждению, базу личных данных более тысячи сотрудников милиции. Авторы телеграм-канала сказали, что получили эту базу с помощью хакеров. Вскоре после обнародования документа каждый пятый упомянутый в нем силовик захотел бросить работу в органах.

, по его утверждению, базу личных данных более тысячи сотрудников милиции. Авторы телеграм-канала сказали, что получили эту базу с помощью хакеров. Вскоре после обнародования документа каждый пятый упомянутый в нем силовик работу в органах. Вчера, продолжая деанонить представителей силовых структур, канал NEXTA Live добавил к базе данные еще тысячи работников милиции — из Бреста и Брестской области; а сегодня — данные еще 70 силовиков из Витебска (причем на этот раз в открытый доступ попали адреса и номера телефонов этих 70 человек). Таким образом, в документе с информацией о сотрудниках МВД уже больше двух тысяч имен.

Обложка: Liza Buzanovskaya.