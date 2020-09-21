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МВД отрицает массовый слив данных: тем временем Nexta обнародовал личную информацию уже двух тысяч силовиков
Источник материала: KYKY>
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отрицает утечку персональных данных силовиков. Ее слова
«Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было, поэтому размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект», — заявила Чемоданова, комментируя появление в сети документа с именами, фамилиями, датами рождения и занимаемыми должностями двух тысяч силовиков.
Пресс-секретарь ведомства добавила, что МВД хватает ресурсов для защиты работников и их семей от возможных угроз, а подобные «информационные вбросы» лишь «укрепляют боевой дух».
Обложка: Liza Buzanovskaya.
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МВД отрицает массовый слив данных: тем временем Nexta обнародовал личную информацию уже двух тысяч силовиков
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отрицает утечку персональных данных силовиков. Ее слова приводит ТАСС. «Конфиденциальной информации сотрудников...
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