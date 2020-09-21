Министр энергетики пригласил гендиректора МАГАТЭ на энергетический пуск первого блока БелАЭС

Министр энергетики Виктор Каранкевич пригласил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси поучаствовать в энергетическом пуске первого энергоблока Белорусской АЭС, который намечен на 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, встреча главы белорусского энергетического ведомства и руководителя агентства состоялась 21 сентября в Вене в рамках 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Каранкевич заявил, что на всех этапах сооружения БелАЭС «безусловным приоритетом остается безопасность». По его словам, Беларусь добровольно провела стресс-тесты строящейся атомной станции «с учетом спецификации Европейской группы регуляторов в сфере ядерной безопасности и в 2018 году прошла партнерский обзор национального отчета по стресс-тестам».

«В русле практики ЕС в 2019 году Беларусь подготовила национальный план действий по итогам стресс-тестов, предусматривающий меры по реализации полученных рекомендаций, — сказал он. — Этот план выполняется. Более того, мы практически завершили выполнение тех рекомендаций, которые эксперты ЕС обозначали как приоритетные для реализации до ввода первого энергоблока в эксплуатацию».

Министр сообщил собеседнику, что в течение ближайших месяцев состоится партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, который пройдет при участии экспертов из числа представителей ядерных регуляторов стран Евросоюза.

Каранкевич и Гросси обсудили вопросы взаимодействия белорусского энергетического ведомства с МАГАТЭ и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По словам главы Минэнерго, сейчас особую роль играет партнерство с агентством в области реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики. Он отметил, что за 2012—2020 годы Беларусь приняла семь оценочных миссий МАГАТЭ. «Последняя из рекомендованных миссий для стран, впервые приступающих к строительству АЭС, — консультативная миссия по физической защите — посетит Беларусь в середине 2021 года», — отметил он.

Рекомендации и предложения, полученные по результатам миссий, «положены в основу национальных планов действий и являются важным ориентиром для Беларуси в деятельности по развитию инфраструктуры ядерной энергетики и совершенствованию регулирования ядерной и радиационной безопасности».

64-я сессия генеральной конференции МАГАТЭ проходит 21—25 сентября в Венском международном центре. На ней будут подведены итоги работы агентства за 2019 год, обновлен его бюджет и обозначены приоритеты на 2021 год. На конференции обсуждаются вопросы ядерной и радиационной безопасности, а также физической ядерной безопасности и международного технического сотрудничества.