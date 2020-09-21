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Головченко на встрече с российским губернатором посетовал на «беспрецедентное внешнее давление»

22.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Построение взаимовыгодных партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 21 сентября в Минске, сообщает пресс-служба правительства.

«Ваш визит в это время является для нас очень важным. Вы знаете, что как в ходе предвыборной кампании в Беларуси, так и после нее наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела и попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос. Этого добиваются недруги нашей страны. В этих условиях особенно важна дружеская поддержка», — отметил глава белорусского правительства.

Головченко подчеркнул ценность белорусско-российских отношений: «Это для нас многое значит. Продолжается интенсификация двусторонних контактов. В начале сентября Минск посетил председатель правительства России Михаил Мишустин, с которым мы подробно обсудили текущую ситуацию двусторонних отношений, и в первую очередь экономических, наметили меры по ее активизации».

Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин «провели конструктивный диалог», в ходе которого обеими сторонами была подчеркнута необходимость интенсификации регионального сотрудничества, активизации прямых контактов между предприятиями и организациями.

«Лидеры наших государств договорились активизировать сотрудничество между Беларусью и регионами Российской Федерации, потому что это фундамент экономических отношений. Россия — огромная страна и территориально, и по числу населения, поэтому курс на построение взаимовыгодных партнерских и дружеских контактов с регионами России является очень важным для нас», — отметил Головченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Построение взаимовыгодных партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко на встрече с...
 
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