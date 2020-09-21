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Совет Европы: Силовики Беларуси преднамеренно подвергали людей жестокому обращению

22.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Совете Европы (СЕ) в понедельник призвали власти Беларуси немедленно прекратить нарушать права человека, так как в этом заключаются ее международные обязательства.

"Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что связана международными обязательствами в области прав человека и несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав, особенно когда это происходит систематически", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович, передает Интерфакс-Запад.

В нем отмечается, что по информации источников СЕ, сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей.

"Международное сообщество, включая Совет Европы, может сыграть важную роль, объединив свои усилия и приняв меры, чтобы эти нарушения не остались безнаказанными. Я приветствую все предпринятые в последнее время шаги, в частности запуск Московского механизма ОБСЕ", - подчеркнула она.

Миятович добавила, что готова к сотрудничеству с европейскими и международными организациями для "эффективной защиты наших общих ценностей в области прав человека, включая Беларусь".

 
 
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В Совете Европы (СЕ) в понедельник призвали власти Беларуси немедленно прекратить нарушать права человека, так как в этом заключаются ее международные...
 
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