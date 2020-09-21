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Эксперт: если какой-либо банк сейчас не выдержит напряжения, получим банковский кризис
Источник материала: Партизан
Ситуация с зажатой ликвидностью в банковском секторе нездоровая и экстремальная. В таком полупарализованном состоянии банковская система может находиться несколько недель, в крайнем случае — месяцев. Если какой-либо банк не выдержит напряжения, это может спровоцировать банковский кризис.
Такое мнение в интервью
«Cредневзвешенная ставка по предоставлению ликвидности достигла 23,5%, втрое превысив ставку рефинансирования. Получая ликвидность на таких условиях, банкам нужно выдавать кредиты по еще более высокой ставке. Но они не могут этого делать, поскольку обязаны привязывать стоимость кредита к ставке рефинансирования. И даже если могли бы, вряд ли предприятия согласились бы на то, чтобы привлекать средства под такой процент», — аргументирует экономист.
По словам Борнуковой, ситуация с ликвидностью выходит за рамки банковской системы и может создавать проблемы в реальном секторе, которые Нацбанк при всем своем желании решить просто не в состоянии.
«Сегодня многим госпредприятиям не хватает оборотных средств, и они пользуются кредитными ресурсами. В условиях, когда доступ к кредитам затруднен, многим придется делать сложный выбор, к примеру — заплатить зарплату сотрудникам или рассчитаться с поставщиками. В случае, если выбор будет сделан не в пользу поставщиков, они тоже могут оказаться в сложном положении. И это грозит серьезными последствиями для экономики в целом», — прогнозирует эксперт.
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Ситуация с зажатой ликвидностью в банковском секторе нездоровая и экстремальная. В таком полупарализованном состоянии банковская система может находиться...
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