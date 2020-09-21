Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Никаких массовых увольнений в МВД Беларуси нет, а информационные вбросы лишь "укрепляют боевой дух", заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

В минувшие выходные один из оппозиционных Telegram-каналов начал публиковать личные данные сотрудников правоохранительных органов страны: указаны фамилии, даты рождения, места работы и должности.

"Растиражированная в интернете новость о том, что после опубликования списков с персональными данными сотрудников органов внутренних дел многие обратились за помощью и защитой в различные фонды - это фейк", - сказала Чемоданова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было, "поэтому размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект". Она уточнила, что в сети был опубликован список четырехлетней давности.

"Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет", - пояснила она.

Кроме того, Чемоданова обратила внимание, что "никакого кадрового оттока в ведомстве не происходит". "За восемь месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года" - заявила Чемоданова.

А подобные информационные вбросы, не основанные на реальных данных, заявила официальный представитель МВД, "как раз таки укрепляют боевой дух сотрудников".

Ранее в МВД заявляли, что ведомство располагает технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных в утечке данных.