Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. В Беларуси начались оперативно-специальные учения войск связи Вооруженных Сил, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Учения пройдут 21 – 25 сентября под руководством начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Олега Мищенко.

"Данное мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи в нынешнем учебном году. В ходе учений будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружения. При этом особое внимание уделяется исследованию вопросов эффективности использования ресурса сети электросвязи специального назначения, ведомственных сетей связи предприятий и организаций Республики Беларусь в интересах управления войсками (силами) вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Учения пройдут на Борисовском 227-м общевойсковом полигоне, 230-м Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне, 6 омбр Гожском, 38 омбр Брестком, 11 омбр Чепелевском, 51 абр Осиповичском полигонах, на участке местности Дретунь, на пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей.