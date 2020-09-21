ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начались оперативно-специальные учения войск связи

22.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. В Беларуси начались оперативно-специальные учения войск связи Вооруженных Сил, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

© Sputnik
Что происходит на российско-белорусских учениях под Брестом

Учения пройдут 21 – 25 сентября под руководством начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Олега Мищенко.

"Данное мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи в нынешнем учебном году. В ходе учений будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружения. При этом особое внимание уделяется исследованию вопросов эффективности использования ресурса сети электросвязи специального назначения, ведомственных сетей связи предприятий и организаций Республики Беларусь в интересах управления войсками (силами) вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Учения пройдут на Борисовском 227-м общевойсковом полигоне, 230-м Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне, 6 омбр Гожском, 38 омбр Брестком, 11 омбр Чепелевском, 51 абр Осиповичском полигонах, на участке местности Дретунь, на пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная цель учения – поддержание (повышение) уровня боевой готовности и способности системы и войск связи, обеспечивающего эффективное управление войсками...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появился новый политзаключенный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика