Деньги доходят за 1-2 минуты: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта

Источник материала: ProBusiness



Наталья Реутская, финансовый директор Mark Formelle. Фото предоставлено компанией

По каким критериям компании выбирают зарплатный проект банка? На что смотрит руководство компаний и что важно для сотрудников? «Про бизнес» запускает серию интервью с топ-менеджерами известных брендов. Сегодня беседуем с Натальей Реутской, финансовым директором компании «Марк Формэль».

Компания: Марк Формэль Дата основания: 2009 год Специализация: один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья, а также одежды из трикотажа Количество сотрудников: более 4000 Размещение: 15 производств и более 110 магазинов по всей территории Беларуси Клиент Альфа-Банка: с 2016 года

— В 2016 году мы стали клиентом Альфа-Банка . Считаем, что в Беларуси он самый прогрессивный и в плане технологий, и в своей клиентоориентированности. При этом зарплатный проект у нас был в другом банке. Осенью 2019 года мы решились на переход и стали собирать предложения от разных банков. Процесс длился месяц. В общей сложности отобрали 6 кандидатов. Победителем стал Альфа-Банк, который предложил самые привлекательные условия.

Многие банки делали упор на бонусы и карты для руководства, а для сотрудников зарплатные карты были… просто зарплатными картами. В Альфа- Банке пользоваться многочисленными преимуществами карт могут все сотрудники. Для нас этот момент стал самым привлекательным.

Альфа-Банк: комиссия за зачисление заработной платы составляет от 0,1% до 2% и зависит от договоренностей с компанией.

Перевести 4000 сотрудников за 1,5 месяца на новый зарплатный проект — это мега быстро!

Мы начали переход в ноябре, и уже в середине декабря 2019 года у всех сотрудников были карты. Что для этого потребовалось:

Сотрудники написали новые заявления и переслали их в головной офис

Все данные мы подали в банк

Альфа-Банк передал нам данные в электронном виде

Мы внесли их в нашу 1С

За нами закрепили персонального менеджера, который сопровождал весь процесс перехода и постоянно был на связи. На каждое из 15 производств (а они находятся по всей республике) приезжал сотрудник банка, встречался с нашими работниками, отвечал на все вопросы по использованию зарплатных карт, понятно и подробно объяснял все условия.

Вдобавок мы создали в Битрикс внутреннюю группу, в которую выкладывали все сообщения и презентации, которые присылал Альфа-Банк. Каждый сотрудник мог ознакомиться с материалами.

Альфа-Банк: Оформить карту теперь можно полностью онлайн и с доставкой почтой. Вашему сотруднику достаточно установить мобильный банк InSync, ввести УНП организации и регистрационные данные, и через пять дней карточка будет ждать владельца в стильном велком-паке в почтовом ящике.

Бенефиты для сотрудников

Не могу сказать, что все сотрудники сразу радостно восприняли переход на новые зарплатные карты. И это особенность нашего менталитета — воспринимать что-то новое в штыки. Однако со временем все оценили преимущества смены обслуживающего банка в части зарплатного пакета.

Сейчас для нас очевидны следующие плюсы:

Каждый сотрудник мог сам себе выбрать вид карты (Mastercard, Visa) — в зависимости от своей заработной платы и того, предпочитает он оплату по безналу или наличными. Можно было взять и более высокую по «рангу» карточку. Кроме того, сотрудникам предлагали на выбор открытие других функциональных карточек («Купилка», «Али Экспресс» и т.д.).

В зависимости от выбранного пакета деньги можно снимать в любом банкомате без комиссии — не только в Беларуси, но и во всем мире в рамках лимита

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К зарплатной карте бесплатно открывалась валютная карта в долларах или евро. Это очень удобно на тот случай, если вы, например, хотите хранить средства в разных валютах и переводите вашу зарплату в доллары или евро. При этом карту можно использовать и при расчетах внутри страны. Стоит отметить, что если курс доллара или евро вырастет, то с вас будут списывать средства по более выгодному курсу.

Любимая услуга для многих сотрудников — быстрый перевод с карты на карту по номеру телефона без комиссии. Например, кто-то купил для вас что-то в магазине, а вы ему тут же с телефона отправили деньги. Когда собираем на подарок внутри коллектива — это тоже очень удобно.

Пользуемся и А-Курсом — возможностью покупать валюту по специальному льготному курсу Альфа-Банка. Опять же это делается очень быстро в мобильном приложении InSync. Там же можно открыть счет в валюте — без всяких походов в банк!

«Заказать столик или билеты на самолет? Пишу в Альфа-Консьерж!»

Мне нравится услуга «Альфа-Консьерж», она доступна для уровня карт Platinum и Black. Хотите вы, к примеру, заказать столик, но времени нет. Все, что нужно, — написать про это в Альфа-Консьерж: «Хочу забронировать столик в Malt&Hops сегодня на 19 часов на двоих». Заказ сделают за вас специально обученные люди (или уточнят, что на это время нельзя, можно на другое).

Эта услуга работает и за границей. Я лично пользовалась ей во Львове — хотела попасть в ресторан, но не могла до него дозвониться. Написала «консьержам» и пошла на экскурсию. Когда вернулась — в телефоне сообщение «Столик для вас забронирован».



Фото из архива компании Mark Formelle

Через «консьержей» можно заказывать цветы. Например, вы пишете: «Хочу послать букет по такому-то адресу, стоимость до 30 рублей». И они все организовывают.

Билеты на самолет также можно заказать с помощью этой услуги. У нас с подругой традиция куда-то ездить на 8 марта. Я написала: «Хотим улететь куда-то на 8 марта. Интересует вылет 7-го после 7 вечера и обратный прилет 10-го до 9-ти утра». И нам предоставили массу вариантов, куда мы можем поехать на 3 дня. Если бы мы захотели, нам бы забронировали билеты, гостиницу.

Банкомат, автоматизация и скорость

В другом банке мы переводили денежные средства на заработную плату в 12 часов, а наши сотрудники получали зарплату на карту часа через 4. Сейчас от отправки денег в банк до прихода зарплаты на карту проходит 1−2 минуты.

На предприятии в Заславле, где у нас основной офис и одно из производств (больше 800 человек), на проходной установили банкомат Альфа-Банка. Никуда не нужно ездить — можно спуститься вниз и снять наличные как в белорусских рублях, так и в валюте.

Что еще мне нравится, так это автоматизация многих процессов. Наши программисты сумели очень быстро интегрировать программное обеспечение банка с нашей 1С именно из-за четко выстроенных процедур.



Фото из архива компании Mark Formelle

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