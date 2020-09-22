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Деньги доходят за 1-2 минуты: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
22.09.2020 06:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
По каким критериям компании выбирают зарплатный проект банка? На что смотрит руководство компаний и что важно для сотрудников? «Про бизнес» запускает серию интервью с топ-менеджерами известных брендов. Сегодня беседуем с Натальей Реутской, финансовым директором компании «Марк Формэль».
— В 2016 году мы стали клиентом
Многие банки делали упор на бонусы и карты для руководства, а для сотрудников зарплатные карты были… просто зарплатными картами. В Альфа- Банке пользоваться многочисленными преимуществами карт могут все сотрудники. Для нас этот момент стал самым привлекательным.
Перевести 4000 сотрудников за 1,5 месяца на новый зарплатный проект — это мега быстро!
Мы начали переход в ноябре, и уже в середине декабря 2019 года у всех сотрудников были карты. Что для этого потребовалось:
За нами закрепили персонального менеджера, который сопровождал весь процесс перехода и постоянно был на связи. На каждое из 15 производств (а они находятся по всей республике) приезжал сотрудник банка, встречался с нашими работниками, отвечал на все вопросы по использованию зарплатных карт, понятно и подробно объяснял все условия.
Вдобавок мы создали в Битрикс внутреннюю группу, в которую выкладывали все сообщения и презентации, которые присылал Альфа-Банк. Каждый сотрудник мог ознакомиться с материалами.
Бенефиты для сотрудников
Не могу сказать, что все сотрудники сразу радостно восприняли переход на новые зарплатные карты. И это особенность нашего менталитета — воспринимать что-то новое в штыки. Однако со временем все оценили преимущества смены обслуживающего банка в части зарплатного пакета.
Сейчас для нас очевидны следующие плюсы:
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«Заказать столик или билеты на самолет? Пишу в Альфа-Консьерж!»
Мне нравится услуга «Альфа-Консьерж», она доступна для уровня карт Platinum и Black. Хотите вы, к примеру, заказать столик, но времени нет. Все, что нужно, — написать про это в Альфа-Консьерж: «Хочу забронировать столик в Malt&Hops сегодня на 19 часов на двоих». Заказ сделают за вас специально обученные люди (или уточнят, что на это время нельзя, можно на другое).
Эта услуга работает и за границей. Я лично пользовалась ей во Львове — хотела попасть в ресторан, но не могла до него дозвониться. Написала «консьержам» и пошла на экскурсию. Когда вернулась — в телефоне сообщение «Столик для вас забронирован».
Через «консьержей» можно заказывать цветы. Например, вы пишете: «Хочу послать букет по такому-то адресу, стоимость до 30 рублей». И они все организовывают.
Билеты на самолет также можно заказать с помощью этой услуги. У нас с подругой традиция куда-то ездить на 8 марта. Я написала: «Хотим улететь куда-то на 8 марта. Интересует вылет 7-го после 7 вечера и обратный прилет 10-го до 9-ти утра». И нам предоставили массу вариантов, куда мы можем поехать на 3 дня. Если бы мы захотели, нам бы забронировали билеты, гостиницу.
Банкомат, автоматизация и скорость
В другом банке мы переводили денежные средства на заработную плату в 12 часов, а наши сотрудники получали зарплату на карту часа через 4. Сейчас от отправки денег в банк до прихода зарплаты на карту проходит 1−2 минуты.
На предприятии в Заславле, где у нас основной офис и одно из производств (больше 800 человек), на проходной установили банкомат Альфа-Банка. Никуда не нужно ездить — можно спуститься вниз и снять наличные как в белорусских рублях, так и в валюте.
Что еще мне нравится, так это автоматизация многих процессов. Наши программисты сумели очень быстро интегрировать программное обеспечение банка с нашей 1С именно из-за четко выстроенных процедур.
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По каким критериям компании выбирают зарплатный проект банка? На что смотрит руководство компаний и что важно для сотрудников? «Про бизнес» запускает серию...
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