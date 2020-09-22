Вкусно и просто. Котлеты в тесте на палочке

Ингредиенты
|Фарш куриный
|1 кг
|Лук репчатый
|2 шт.
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Горчица
|1 ст. л.
|Для теста:
|Кефир
|100 мл
|Сода
|0,5 ч. л.
|Соль
|по вкусу
|Мука
|240–250 г
|Масло растительное
|для жарки
|Соломка кондитерская
|100 г
Готовим тесто. В теплый кефир добавляем соду, соль и перемешиваем. Постепенно кладем просеянную муку и замешиваем эластичное мягкое тесто, отставляем на 30 минут.
В куриный фарш добавляем измельченный лук, соль, перец, горчицу и все хорошенько перемешиваем. Из фарша формируем продолговатые котлетки и одеваем их на соломку.
Тесто раскатываем в пласт толщиной 1–1,5 см и нарезаем на полосы шириной примерно 2,5–3 см. Полосками теста оборачиваем котлеты, начиная от соломки. Жарим котлеты с двух сторон в большом количестве растительного масла на маленьком огне, чтобы фарш хорошо прожарился. Подаем котлеты с овощами и зеленью. Приятного аппетита!