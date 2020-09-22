Вкусно и просто. Котлеты в тесте на палочке

Ингредиенты

Фарш куриный 1 кг Лук репчатый 2 шт. Соль, перец черный молотый по вкусу Горчица 1 ст. л. Для теста: Кефир 100 мл Сода 0,5 ч. л. Соль по вкусу Мука 240–250 г Масло растительное для жарки Соломка кондитерская 100 г

Готовим тесто. В теплый кефир добавляем соду, соль и перемешиваем. Постепенно кладем просеянную муку и замешиваем эластичное мягкое тесто, отставляем на 30 минут.

В куриный фарш добавляем измельченный лук, соль, перец, горчицу и все хорошенько перемешиваем. Из фарша формируем продолговатые котлетки и одеваем их на соломку.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 1–1,5 см и нарезаем на полосы шириной примерно 2,5–3 см. Полосками теста оборачиваем котлеты, начиная от соломки. Жарим котлеты с двух сторон в большом количестве растительного масла на маленьком огне, чтобы фарш хорошо прожарился. Подаем котлеты с овощами и зеленью. Приятного аппетита!