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Вкусно и просто. Котлеты в тесте на палочке

22.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Котлеты в тесте на палочке

Фото: yummybook.ru

Ингредиенты

Фарш куриный 1 кг
Лук репчатый 2 шт.
Соль, перец черный молотый по вкусу
Горчица 1 ст. л.
Для теста:  
Кефир 100 мл
Сода 0,5 ч. л.
Соль по вкусу
Мука 240–250 г
Масло растительное для жарки
Соломка кондитерская 100 г

Готовим тесто. В теплый кефир добавляем соду, соль и перемешиваем. Постепенно кладем просеянную муку и замешиваем эластичное мягкое тесто, отставляем на 30 минут.

В куриный фарш добавляем измельченный лук, соль, перец, горчицу и все хорошенько перемешиваем. Из фарша формируем продолговатые котлетки и одеваем их на соломку.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 1–1,5 см и нарезаем на полосы шириной примерно 2,5–3 см. Полосками теста оборачиваем котлеты, начиная от соломки.  Жарим котлеты с двух сторон в большом количестве растительного масла на маленьком огне, чтобы фарш хорошо прожарился. Подаем котлеты с овощами и зеленью. Приятного аппетита!

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