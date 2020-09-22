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Теплая воздушная масса накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
Во вторник, 22 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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Во вторник, 22 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с...
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