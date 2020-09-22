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Комиссар Совета Европы: международное право обязывает Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными
Источник материала: Навiны
По слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти должны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека.
Она подчеркнула, что международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными, пишет
Кроме этого Миятович призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Комиссар отметила, что Совет Европы должен по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси.
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Комиссар Совета Европы: международное право обязывает Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными
По слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти должны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека.
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