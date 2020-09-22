Комиссар Совета Европы: международное право обязывает Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными

По слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти должны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека.





Она подчеркнула, что международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными, пишет DW .

Кроме этого Миятович призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Комиссар отметила, что Совет Европы должен по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси.