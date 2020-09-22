Водитель Kia сбил лося и выехал на встречную: три человека погибли в аварии на слуцкой трассе (обновлено)

Источник материала: Onliner

Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вечером 20 сентября на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района водитель Kia Sportage совершил наезд на лося. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения.

МВД

Авария произошла 20 сентября около 21:00. Автомобилем Kia управлял 39-летний водитель. По информации МВД, после наезда на лося он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением 46-летнего водителя.

— В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка Peugeot. С травмами госпитализирован 14-летний пассажир этого авто, — рассказали в Министерстве внутренних дел.





В ГАИ Минской области сообщили, что чаще всего аварии с участием диких животных происходят в период с конца августа и до середины октября, когда у оленей и лосей начинается период гона и активизируется их перемещение из одной части популяции в другую.

Самый же опасный период суток — вечерние и утренние сумерки. В это время снижаются острота зрения и внимательность водителей, а животные, в свою очередь, повышают активность: утром они перемещаются ближе к источнику пищи, а вечером возвращаются на ночевку в глубину леса.

— Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки, и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции. — В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия — как при обычном ДТП: включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки. В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Оставлять место ДТП запрещено, за это предусмотрена административная ответственность.





Следственный комитет

В Следственном комитете сообщили, что, по данным следствия, ДТП случилось на 15-м километре автодороги Минск — Микашевичи, водитель Kia двигался в направлении Слуцка.

— В результате ДТП водитель автомобиля Kia, а также 39-летний водитель автомобиля Peugeot и находившаяся вместе с ним в качестве пассажира 39-летняя супруга погибли на месте происшествия. Также 13-летний пассажир (сын погибших), находившийся в автомобиле Peugeot, с телесными повреждениями госпитализирован, — рассказали в СК.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Тех, кто располагает какими-либо сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться по телефонам: +375 17 302-53-46, 302-54-69.

Дополнено. Очевидец

Наш читатель с ником albunchek рассказал корреспонденту Onliner, что был одним из первых, кто остановился на месте ДТП.

— Ехал со стороны Слуцка, оттормозился, остановился на обочине. Там лежал рог лося. Я сразу побежал к машинам: по направлению к Минску стояла разбитая Peugeot, рядом, в кювете, на пассажирском боку лежала Kia. Очевидцы пытались выломать заднюю дверь Peugeot со стороны водителя, чтобы достать его самого, а передняя часть машины была смята до спинок сидений, — сообщил albunchek.

Что-то загорелось в Kia, но очевидцы вовремя это заметили и потушили огонь.

— Я предложил поставить эту машину на колеса, а когда это удалось сделать, открыл дверь с пассажирской стороны. В салоне был только водитель. Кто-то из очевидцев попытался нащупать у него пульс, но не смог. Я увидел детское кресло на заднем сиденье и с фонариком стал осматривать салон. Сработали только подушки безопасности над боковыми окнами, спереди все было разбито, — добавил собеседник.

Дорога на этом участке идет через поле, как рассказал наш читатель, а густой лес располагается поодаль. Пока очевидцы пытались помочь людям, попавшим в эту аварию, на дороге случилось еще одно ДТП.

— Когда переворачивали Kia, со встречной полосы был слышен удар — столкнулись те, кто зазевался на дороге. Еще у какой-то машины прокололось колесо. Я уехал, когда увидел как со стороны Минска подъезжают скорые, — сообщил albunchek.

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