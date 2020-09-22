Сегодня некоторые брестчане могут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах

Источник материала: Tut.by

22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, брестские водители смогут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



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Билет на проезд в общественном транспорте в этом случае заменят водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Напомним, День без автомобиля проходит в рамках Европейской недели мобильности. Эта кампания привлекает внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.