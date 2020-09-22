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Сегодня некоторые брестчане могут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах
Источник материала: Tut.by
22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, брестские водители смогут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах. Об этом сообщил в
Билет на проезд в общественном транспорте в этом случае заменят водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.
Напомним, День без автомобиля проходит в рамках Европейской недели мобильности. Эта кампания привлекает внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.
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Если вы оставили машину дома, нужно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт.
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