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В Минске построят новую многопрофильную больницу. При необходимости она может быть перепрофилирована в инфекционный стационар

22.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В районе Долгиновского тракта в Минске планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу. Об этом, передает БЕЛТА, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.



Со слов Дмитрия Пиневича, проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек велись до 2013 года. Концепция заключалась в том, что это будет университетская клиника с подразделениями университета. Проект прорабатывался с французской компанией, но потом работы были приостановлены.

— Сейчас город нуждается в новых технологиях, коечном фонде, — сказал Дмитрий Пиневич. — По поручения главы государства к этой теме вернулись, тот же участок земли остается. Конечно, пересмотрим проект сверху донизу, потому что изменилось время, изменились технологии, появились новые клиники.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения отметил, что будет пересмотрена структура учреждения. Также он отметил, что система здравоохранения — один из двигателей не только социально-экономического развития страны, но и многих звеньев.

— На нас замыкаются информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, персонифицированная медицина.

Напомним, ранее в Минске обсуждалась тема строительства новой многопрофильной клинической больницы, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар.
 
Теги: Минск
 
 
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В районе Долгиновского тракта в Минске планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу. Об этом, передает БЕЛТА, сообщил исполняющий обязанности...
 
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