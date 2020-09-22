Украинец в Польше застраховал жизнь на 26 млн злотых и инсценировал свою смерть

















По информации следствия, в конце октября 2019 года гражданка Украины на территории Польши подала иск о компенсации за смерть ее сына в местные страховые компании. Дебиторская задолженность составила почти 26 млн злотых. Истец предоставила украинские документы об обстоятельствах смерти сына в результате аварии, которая произошла в июле 2019-го на Киевском водохранилище.





По документам, которые подала женщина, ее сын на арендованной лодке столкнулся с другой лодкой, упал за борт и утонул. Тело было кремировано на следующий день.





Сотрудники отдела по борьбе с организованной экономической преступностью установили, что Евгений П. заключил договоры страхования жизни в различных страховых компаниях Польши в период с октября 2018 года по январь 2019-го.





"Было установлено, что мужчина получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы, удостоверяющие личность, на имя Евгениуша П., о чем не уведомлял ни одну из страховых компаний. С момента подачи иска Евгений П., он же Евгениуш П., находился в разных странах, включая Украину, Великобританию, Турцию и Северный Кипр, каждый раз пользуясь польским паспортом", – сказано в сообщении.





Польская прокуратура предъявила украинцу обвинение в попытке мошенничества в крупном размере. Ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Сейчас он арестован на три месяца.





По информации польской полиции, в Украине начато расследование в связи с ненадлежащим проведением следственных действий в отношении прекращения процедуры утопления мужчины в 2019 году.





В Украине дело расследует Госбюро расследований.



