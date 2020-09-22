



Документ в нынешнем виде может переформатировать рынок такси. В частности, проектом планируется ввести запрет на работу иностранных юрлиц. Это значит, что сервисы Uber и «Яндекс.Такси», являющиеся зарубежными компаниями, скорее всего не смогут вести деятельность на территории Беларуси.





Uber и «Яндекс.Такси» не смогут работать в Беларуси из-за новых правил игры?

Какие изменения планируются на рынке





Новшество





Как следует из документа, деятельностью в качестве диспетчера такси могут заниматься юрлица с местом нахождения в Республике Беларусь, «созданные в соответствии с законодательством Беларуси, на основании карты допуска диспетчера такси. Деятельность юридического лица в качестве диспетчера такси на территории Республики Беларусь без карты допуска диспетчера такси является незаконной и запрещается».





Последствия





— Судя по всему, сервисы Uber и «Яндекс.Такси», являющиеся зарубежными компаниями, не смогут вести деятельность на территории Беларуси. Таким образом, новые правила, если они будут приняты, не только обеспечат серьезнейшее государственное регулирование в сфере пассажирских перевозок, но и уберут с рынка крупных игроков, — пишет Onliner.





Новшество





Юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые являются автомобильными перевозчиками, должны привлекать физических лиц в качестве водителей транспортных средств на основании трудовых договоров. «Привлечение водителей на основании гражданско-правовых договоров является недопустимым», — отмечается в проекте





Последствия





Вопросы могут возникнуть у тех, для кого работа в такси не является единственным заработком, либо у тех, кто совмещает работу с несколькими агрегаторами и службами такси. Например, согласно исследованию БГЭУ, чуть больше более половины участвовавших в опросе водителей назвали занятость в сфере пассажирских перевозок основной работой и источником дохода. Для 12% это неосновной вид деятельности, но основной источник дохода, для трети опрошенных — подработка, дополнение к основному заработку.





Новшество





Планируется запретить таксистам использовать для перевозки пассажиров собственные автомобили.





Последствия





По данным исследования БГЭУ, 63% опрошенных водителей работают на себя и на собственных машинах. Лишь треть опрошенных сообщили, что работают на арендованном автомобиле.





— Причем сами такси в соответствии с этими тре ваниями нельзя будет использовать для деятельности, не связанной с выполнением автомобильных перевозок пассажиров. Сервис доставки у «Яндекс.Такси», к примеру, тоже окажется под запретом — это не перевозка пассажиров, — отмечает Onliner.





Что говорят в «Яндекс.Такси»





— Мы ознакомились с проектом указа и разочарованы. Запрет работы иностранных юрлиц в условиях действующего банковского законодательства фактически означает закрытие рынка для всех платформ онлайн-заказа такси, — прокомментировал Onliner возможные изменения директор по корпоративным отношениям группы компаний «Яндекс.Такси» Александр Высоцкий. — Сегодня все присутствующие и приходящие в страну платформы вынуждены работать из-за рубежа не по своей прихоти, а потому, что для такой деятельности в Беларуси — в частности, для организации платежей от заказчиков перевозчикам — нужна банковская лицензия, что выглядит, мягко говоря, странно.





По его словам, попытки зарегулировать рынок подобным образом приведут к росту стоимости перевозок с одновременным снижением их удобства и качества для пассажиров, потере рабочих мест и возможности подработки для водителей.