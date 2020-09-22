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Какие сейчас приоритеты у властей Беларуси? В Минске заявили, что многовекторная политика уже не актуальна

22.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 сентября председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных на сайте БЕЛТА поразмышлял о подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси.


Андрей Савиных / Из архива Еврорадио

Из этого текста следует, что многовекторная политика для официального Минска уже не актуальна.

"Есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях столкновения геополитических проектов на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные условия для благоприятного развития Беларуси", — пишет Савиных. Он считает, что "текущие политические события "должны предложить" новую структуру внешнеполитических приоритетов".

Как известно, Запад не признает Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси. В Минске заявляют, что в случае введения санкций будет адекватный ответ. На этом фоне заявление Андрея Савиных не удивляет.

Но какие сейчас приоритеты у властей Беларуси? По словам Савиных, это "укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства". А главная задача — "вхождение в ядро формируемого Евразийского макрорегиона".

Андрей Савиных подчёркивает, что только излагает "свои представления на эту тему" и не делает попытки "предложить новую внешнеполитическую доктрину".
 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных на сайте БЕЛТА поразмышлял о подходах к внешнеполитической...
 
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