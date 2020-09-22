Тихановская: Протесты в Беларуси могут продолжаться годы













С таким заявлением политик выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.





По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать".





"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо", — отметила Тихановская.





9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.