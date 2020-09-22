ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: Протесты в Беларуси могут продолжаться годы

22.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы и годы, сообщает ТАСС.




С таким заявлением политик выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать".

"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо", — отметила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы и годы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД Беларуси отрицают утечку информации о сотрудниках милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика