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В МВД Беларуси отрицают утечку информации о сотрудниках милиции
Источник материала: Партизан
Сообщается, что данный список, который появился в интернете, четырехлетней давности. Об этом
- За данный период времени многие сотрудники уже занимают другие должности, работают в других подразделениях и ведомствах. А некоторые и вовсе уволились со службы в связи с выслугой лет, - рассказала Ольга Чемоданова.
Пресс-секретарь также опровергла информацию о массовых увольнениях среди сотрудников милиции и о том, что многие из них, когда списки появились в сети, обратились за помощью в различные фонды.
Напомним, что 19 сентября в сети был опубликован список сотрудников милиции. В МВД отмечали, что уже начат поиск тех, кто был причастен к утечке данных.
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Сообщается, что данный список, который появился в интернете, четырехлетней давности. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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