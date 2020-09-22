На одном дыхании: студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки









Как сообщает пресс-служба БГУ, на первый курс факультета прикладной математики и информатики поступили члены одной семьи — тройняшки Елена, Виталий и Алексей Гимбицкие. Они с золотыми медалями закончили Глубокскую районную гимназию и вместе поехали в столицу. Поступили на "бюджет", выбрали специальность "Информатика", обучаются в одной группе, живут в общежитии.





пишет euroradio.fm Гимбицкие говорят, что в будущем планируют связать свою жизнь с IT-технологиями,euroradio.fm



