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На одном дыхании: студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки
Источник материала: Партизан
Студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки. В ВУЗе говорят, что это уникальный случай для университета.
Как сообщает пресс-служба БГУ, на первый курс факультета прикладной математики и информатики поступили члены одной семьи — тройняшки Елена, Виталий и Алексей Гимбицкие. Они с золотыми медалями закончили Глубокскую районную гимназию и вместе поехали в столицу. Поступили на "бюджет", выбрали специальность "Информатика", обучаются в одной группе, живут в общежитии.
Гимбицкие говорят, что в будущем планируют связать свою жизнь с IT-технологиями,
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Студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки. В ВУЗе говорят, что это уникальный случай для университета.
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