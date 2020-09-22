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На одном дыхании: студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки

22.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки. В ВУЗе говорят, что это уникальный случай для университета.



Как сообщает пресс-служба БГУ, на первый курс факультета прикладной математики и информатики поступили члены одной семьи — тройняшки Елена, Виталий и Алексей Гимбицкие. Они с золотыми медалями закончили Глубокскую районную гимназию и вместе поехали в столицу. Поступили на "бюджет", выбрали специальность "Информатика", обучаются в одной группе, живут в общежитии.

Гимбицкие говорят, что в будущем планируют связать свою жизнь с IT-технологиями, пишет euroradio.fm
 
 
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Студентами одного из факультетов БГУ стали тройняшки. В ВУЗе говорят, что это уникальный случай для университета.
 
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