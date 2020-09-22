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Мировые цены на нефть пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» растут утром во вторник, 22 сентября.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:00 эталонные марки торгуются на следующих отметках:
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Мировые цены на «черное золото» растут утром во вторник, 22 сентября. Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:00 эталонные марки торгуются на следующих...
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