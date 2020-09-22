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Нуланд: санкций за события в Беларуси недостаточно — они особо не повлияют на чиновников

22.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению старшего советника по вопросам внешней политики Института Брукингса, экс-помощника госсекретаря Виктории Нуланд, Запад кроме «карательных мер» должен выдвигать и позитивные предложения.

Как отметила она в рамках онлайн-форума вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) о будущем трансатлантических отношений, в отношении событий в Беларуси применение санкционных мер является недостаточной мерой, так как это не окажет значительного влияния на попавших под персональные санкции лица.

При этом, добавляет она, США зачастую прибегают только к «карательным мерам», тогда как для достижения успеха необходимы более целостные меры по оказанию поддержки, сообщает «ГА».

«Мы не видим, чтобы либеральный мир во главе с США и ЕС объединился вокруг выработки комплексного пакета мер по поддержке Беларуси, который был бы направлен на повторное проведение прозрачных выборов при участии международных наблюдателей или наблюдателей ОБСЕ, — считает Нуланд. — Мы могли бы легко выработать экономический пакет поддержки, который был бы наготове для послевыборного периода в Беларуси. Возможно, это не сработает, но мы и не даем им [народу Беларуси] такой перспективы».

 
 
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По мнению старшего советника по вопросам внешней политики Института Брукингса, экс-помощника госсекретаря Виктории Нуланд, Запад кроме «карательных мер» должен...
 
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