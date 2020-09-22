«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Источник материала: Onliner Уже больше месяца на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Читатели часто задают нам вопрос: «Что это за машины?» Мы уже рассказали про мобильные заграждения. Сегодня рассказываем про бронированную технику.

Бронетехника силовиков на улицах Минска, на самом деле, не новое явление. Бронемашины Внутренних войск и ОМОНа в городе появлялись и раньше. Но не так часто и не в таких количествах. И, конечно, совсем по другим поводам. В минувшее воскресенье мы впервые одновременно увидели чуть ли не весь ассортимент бронетехники, который имеется на вооружении МВД.

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Кто и почему решил назвать этот броневик так же, как и главный немецкий танк Второй мировой войны, — другой вопрос. Но факт остается фактом: «Тигр» в огромном количестве модификаций — один из символов современной российской армии. И он есть на вооружении белорусского ОМОНа.

С самого начала в семействе «Тигров» существуют модификации, созданные специально для МВД. Версия ГАЗ-233036 СПМ-2 — это именно полицейский броневик. Аббревиатура СПМ так и расшифровывается — «специальная полицейская машина». Черный «Тигр», который замечали на минских улицах, — это и есть СПМ-2. Вопреки распространенному заблуждению, это не новая машина. Уже скоро ей стукнет 15 лет. В минский ОМОН этот «Тигр» пришел еще в 2006 году, только изначально был окрашен в белый цвет.





Вот так ГАЗ-233036 СПМ-2 минского ОМОНа выглядел «в молодости». Были времена, когда эту машину показывали на общедоступной выставке «Человек и безопасность». С тех пор цвет изменен с белого на черный, установлена дополнительная защита вокруг верхних люков, установлены дополнительные приборы освещения на крыше, но номерной знак МН 0738 остается неизменным.





Салон у СПМ-2 достаточно простой. По сути, его задача — просто доставка группы бойцов к месту назначения.





Специальных МВД-версий «Тигров» в Беларуси совсем немного. По некоторым данным — всего-то три машины. Одна из них (на фото) служит в бобруйском ОМОНе.





Российский «Тигр», особенно в ночи, довольно сложно отличить от его белорусского собрата «Лис-ПМ», сборкой которого занимался МЗКТ. Но «Лис-ПМ» создан на базе «Тигр-М» (у него другая форма капота). Кроме того, на «Лис-ПМ» используется поворотная пулеметная башня, а на СПМ-2 ее нет.

Официальное обозначение этого спецавтомобиля — боевая легкобронированная машина (БЛБМ) МЗКТ-233036-010 «Лис-ПМ». Главный эксплуатант этих броневиков — белорусские Внутренние войска. До 20 сентября 2020 года бронемашины Внутренних войск выезжали на улицы Минска только во время парадов. Однако в прошлое воскресенье как минимум три таких броневика были задействованы в охране Дворца Независимости.





Вместе с броневиками «Лис-ПМ» Дворец Независимости в прошлое воскресенье охраняли и два бронеавтомобиля МЗКТ-490100-017. Это преемник «Лис-ПМ» в производственной программе МЗКТ и модификация Volat V1, созданная специально для Внутренних войск. Здесь больше бойниц, чем у базовой машины. Есть дополнительные боковые откидные подножки, которые предназначены для размещения бойцов при штурме. Для этого на корпусе возле задней боковой двери установлен дополнительный поручень, а верхний поручень имеет удлиненную конфигурацию. На задней стенке есть дополнительный трап. На капоте имеется съемная платформа, оборудованная противоскользящими элементами. Она предназначена для преодоления группой захвата различных препятствий и для штурма первых этажей зданий.





Штатное вооружение у «Лис-ПМ» и МЗКТ-490100-017 одинаковое — знаменитый советский крупнокалиберный пулемет «Утес». Таким образом, это броневики, созданные для сугубо военных или антитеррористических операций. Но их присутствие в городе во время мирных гражданских маршей — современная белорусская реальность.

Иномарки в броне

Уже неоднократно на минских улицах появлялись другие, абсолютно армейские автомобили. Речь о «высокоманевренных внедорожниках» Dongfeng Mengshi EQ2050F, которым в Беларуси присвоили обозначение «Богатырь». Справедливости ради необходимо отметить, что эти машины не бронированные. К МВД они отношения не имеют. Такие состоят на вооружении только у Сил специальных операций, или, проще говоря, десантников. Выходит, что техника десантников тоже может быть задействована на уличных мероприятиях.





Был замечен на улицах белорусской столицы еще один черный бронеавтомобиль. Его мало кто видел прежде, но специалистам этот Ford F-350 известен давно. Его белорусское обозначение — бронированный тактический автомобиль «Зубр». На службе в минском ОМОНе он появился еще в 2014 году. По сути, это штурмовая броневахтовка для спецопераций в городских условиях. Любопытно, что бронирование выполнялось белорусским предприятием «ПрактикСервис» из Сморгони.





Бронетехника военного типа

Военные бронетранспортеры непосредственно милицией у нас не используются, но у Внутренних войск такая техника есть. И на улицах города мы ее видели.

Основной бронетранспортер Внутренних войск — это БТР-80, одна из самых массовых машин своего класса в мире. В Минск такие бронетранспортеры въезжали с целью дополнительной охраны Дворца Независимости и непосредственно с протестующими, по сути, не пересекались.





В зарубежных странах, в отличие от нас, сугубо военная бронетехника состоит на вооружении полиции очень давно.

В СССР далеко не все граждане знали, что такое массовые протесты, а в Европе и США эти явления существуют много дольше и в разных, порой агрессивных формах, потому и история бронетехники в полиции других государств куда богаче.

Во французской полиции, точнее жандармерии, до сих пор служат и активно используются бронетранспортеры Berliet VXB-170 образца 1968 года. Первый прототип 12,7-тонного полицейского броневика действительно был построен в 1968-м, а первые серийные машины пришли в жандармерию в 1971-м. Почти полвека эта техника состоит на службе без конструктивных изменений. Всего же во французскую жандармерию поступило без малого полторы сотни таких машин. По официальным данным, 71 штука до сих пор в строю. Использовались такие и в бывших французских колониях — Габоне, Сенегале и Тунисе.





Немецкий полицейский бронетранспортер TM-170 — такая же классика, как и Berliet VXB-170, только еще более многотиражная. Начиная с 1979 года было построено, по официальным данным, 370 экземпляров. Разработана эта машина концерном Thyssen-Henschel на основе агрегатов Mercedes-Benz Unimog. Проектировалась специально для полиции и пограничной службы.





Первые поставки серийных броневиков состоялись в 1983 году. Автомобили из той партии до сих пор состоят на службе, причем не только в Германии. Специальные бронетранспортеры использует также полиция Австрии, Исландии, Северной Македонии, Египта, Кувейта. И даже полиция крошечного Люксембурга имеет в своем парке TM-170.





А это претендент на звание будущей полицейской бронеклассики Европы. Спецавтомобиль называется RMMV Survivor R. Базируется на агрегатах MAN TGM и является совместной разработкой немецкого концерна Rheinmetall MAN Military Vehicles и австрийской фирмы Achleitner. Первый опытный образец показали в 2014 году, а первая коммерческая поставка состоялась в 2017-м. Пока таких машин построено мало. Один экземпляр есть у полиции Берлина, по одному — у полиции Саксонии и земли Северный Рейн-Вестфалия. А их крупнейший оператор на сегодняшний день — это пограничная служба... Туркменистана, бывшей советской республики.





А этот полицейский броневик навевает ассоциации с классикой. У какого производителя заказывала для себя бронеавтомобиль полиция канадского Калгари, определить сложно, но фирма-производитель явно вдохновлялась дизайном былинно-мифологизированного броневика «Враг капитала», с которого по легенде выступал Ленин в Петрограде в 1917 году.





Вероятно, крупнейший оператор полицейских броневиков — это США. Их здесь очень много, причем разных. Спецавтомобиль на переднем плане принадлежит многочисленному семейству Lenco BearCat и построен на агрегатах тяжелого пикапа Ford F550 Duper Duty. Компания Lenco Armored Vehicles из штата Массачусетс изготовила несколько тысяч единиц таких. Они распространены во всех штатах, а также используются полицией Австралии. Кроме того, такие автомобили служат в Канаде, Бразилии, Бангладеш, Марокко и Тайване. А на заднем плане — еще более грозная машина. Что за она?





Это сугубо военный MRAP-броневик — International MaxxPro. Он считается эталоном минозащищенности, так как создавался на основе боевого опыта операций США в Ираке. Это очень массовая машина, таких построено больше 9000 экземпляров. После завершения ближневосточных кампаний американцам даже столько не нужно. И эти броневики передают армиям дружественных США стран, а также своей родной американской полиции. Для полицейских нужд автомобиль, конечно, излишне защищен, но благодаря армии броневиков International MaxxPro с логотипами полиции появляется все больше и больше.





Армия США дарила больше не нужные ей броневики полиции и прежде. Теперь полиция передаривает их дальше. На фото ниже — классический американский легкий армейский броневик Cadillac Gage Ranger. Такие массово состояли на вооружении ВВС и ВМС США. После вывода из армейской эксплуатации их передавали полиции, а когда и у полицейских появлялась более свежая техника, те передавали машины коллегам из дружественных стран. Именно так экземпляр на снимке перекочевал из Пенсильвании в Ливан.





Бронезащитой обладают и некоторые модели водометов, но это уже другой тип техники. О нем — в следующий раз.

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