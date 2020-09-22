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«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

22.09.2020 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже больше месяца на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Читатели часто задают нам вопрос: «Что это за машины?» Мы уже рассказали про мобильные заграждения. Сегодня рассказываем про бронированную технику.

Бронетехника силовиков на улицах Минска, на самом деле, не новое явление. Бронемашины Внутренних войск и ОМОНа в городе появлялись и раньше. Но не так часто и не в таких количествах. И, конечно, совсем по другим поводам. В минувшее воскресенье мы впервые одновременно увидели чуть ли не весь ассортимент бронетехники, который имеется на вооружении МВД.

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Кто и почему решил назвать этот броневик так же, как и главный немецкий танк Второй мировой войны, — другой вопрос. Но факт остается фактом: «Тигр» в огромном количестве модификаций — один из символов современной российской армии. И он есть на вооружении белорусского ОМОНа.

С самого начала в семействе «Тигров» существуют модификации, созданные специально для МВД. Версия ГАЗ-233036 СПМ-2 — это именно полицейский броневик. Аббревиатура СПМ так и расшифровывается — «специальная полицейская машина». Черный «Тигр», который замечали на минских улицах, — это и есть СПМ-2. Вопреки распространенному заблуждению, это не новая машина. Уже скоро ей стукнет 15 лет. В минский ОМОН этот «Тигр» пришел еще в 2006 году, только изначально был окрашен в белый цвет.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Вот так ГАЗ-233036 СПМ-2 минского ОМОНа выглядел «в молодости». Были времена, когда эту машину показывали на общедоступной выставке «Человек и безопасность». С тех пор цвет изменен с белого на черный, установлена дополнительная защита вокруг верхних люков, установлены дополнительные приборы освещения на крыше, но номерной знак МН 0738 остается неизменным.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Салон у СПМ-2 достаточно простой. По сути, его задача — просто доставка группы бойцов к месту назначения.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Специальных МВД-версий «Тигров» в Беларуси совсем немного. По некоторым данным — всего-то три машины. Одна из них (на фото) служит в бобруйском ОМОНе.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Российский «Тигр», особенно в ночи, довольно сложно отличить от его белорусского собрата «Лис-ПМ», сборкой которого занимался МЗКТ. Но «Лис-ПМ» создан на базе «Тигр-М» (у него другая форма капота). Кроме того, на «Лис-ПМ» используется поворотная пулеметная башня, а на СПМ-2 ее нет.

Официальное обозначение этого спецавтомобиля — боевая легкобронированная машина (БЛБМ) МЗКТ-233036-010 «Лис-ПМ». Главный эксплуатант этих броневиков — белорусские Внутренние войска. До 20 сентября 2020 года бронемашины Внутренних войск выезжали на улицы Минска только во время парадов. Однако в прошлое воскресенье как минимум три таких броневика были задействованы в охране Дворца Независимости.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Вместе с броневиками «Лис-ПМ» Дворец Независимости в прошлое воскресенье охраняли и два бронеавтомобиля МЗКТ-490100-017. Это преемник «Лис-ПМ» в производственной программе МЗКТ и модификация Volat V1, созданная специально для Внутренних войск. Здесь больше бойниц, чем у базовой машины. Есть дополнительные боковые откидные подножки, которые предназначены для размещения бойцов при штурме. Для этого на корпусе возле задней боковой двери установлен дополнительный поручень, а верхний поручень имеет удлиненную конфигурацию. На задней стенке есть дополнительный трап. На капоте имеется съемная платформа, оборудованная противоскользящими элементами. Она предназначена для преодоления группой захвата различных препятствий и для штурма первых этажей зданий.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Штатное вооружение у «Лис-ПМ» и МЗКТ-490100-017 одинаковое — знаменитый советский крупнокалиберный пулемет «Утес». Таким образом, это броневики, созданные для сугубо военных или антитеррористических операций. Но их присутствие в городе во время мирных гражданских маршей — современная белорусская реальность.

Иномарки в броне

Уже неоднократно на минских улицах появлялись другие, абсолютно армейские автомобили. Речь о «высокоманевренных внедорожниках» Dongfeng Mengshi EQ2050F, которым в Беларуси присвоили обозначение «Богатырь». Справедливости ради необходимо отметить, что эти машины не бронированные. К МВД они отношения не имеют. Такие состоят на вооружении только у Сил специальных операций, или, проще говоря, десантников. Выходит, что техника десантников тоже может быть задействована на уличных мероприятиях.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Был замечен на улицах белорусской столицы еще один черный бронеавтомобиль. Его мало кто видел прежде, но специалистам этот Ford F-350 известен давно. Его белорусское обозначение — бронированный тактический автомобиль «Зубр». На службе в минском ОМОНе он появился еще в 2014 году. По сути, это штурмовая броневахтовка для спецопераций в городских условиях. Любопытно, что бронирование выполнялось белорусским предприятием «ПрактикСервис» из Сморгони.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Бронетехника военного типа

Военные бронетранспортеры непосредственно милицией у нас не используются, но у Внутренних войск такая техника есть. И на улицах города мы ее видели.

Основной бронетранспортер Внутренних войск — это БТР-80, одна из самых массовых машин своего класса в мире. В Минск такие бронетранспортеры въезжали с целью дополнительной охраны Дворца Независимости и непосредственно с протестующими, по сути, не пересекались.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

В зарубежных странах, в отличие от нас, сугубо военная бронетехника состоит на вооружении полиции очень давно.

В СССР далеко не все граждане знали, что такое массовые протесты, а в Европе и США эти явления существуют много дольше и в разных, порой агрессивных формах, потому и история бронетехники в полиции других государств куда богаче.

Во французской полиции, точнее жандармерии, до сих пор служат и активно используются бронетранспортеры Berliet VXB-170 образца 1968 года. Первый прототип 12,7-тонного полицейского броневика действительно был построен в 1968-м, а первые серийные машины пришли в жандармерию в 1971-м. Почти полвека эта техника состоит на службе без конструктивных изменений. Всего же во французскую жандармерию поступило без малого полторы сотни таких машин. По официальным данным, 71 штука до сих пор в строю. Использовались такие и в бывших французских колониях — Габоне, Сенегале и Тунисе.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Немецкий полицейский бронетранспортер TM-170 — такая же классика, как и Berliet VXB-170, только еще более многотиражная. Начиная с 1979 года было построено, по официальным данным, 370 экземпляров. Разработана эта машина концерном Thyssen-Henschel на основе агрегатов Mercedes-Benz Unimog. Проектировалась специально для полиции и пограничной службы.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Первые поставки серийных броневиков состоялись в 1983 году. Автомобили из той партии до сих пор состоят на службе, причем не только в Германии. Специальные бронетранспортеры использует также полиция Австрии, Исландии, Северной Македонии, Египта, Кувейта. И даже полиция крошечного Люксембурга имеет в своем парке TM-170.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

А это претендент на звание будущей полицейской бронеклассики Европы. Спецавтомобиль называется RMMV Survivor R. Базируется на агрегатах MAN TGM и является совместной разработкой немецкого концерна Rheinmetall MAN Military Vehicles и австрийской фирмы Achleitner. Первый опытный образец показали в 2014 году, а первая коммерческая поставка состоялась в 2017-м. Пока таких машин построено мало. Один экземпляр есть у полиции Берлина, по одному — у полиции Саксонии и земли Северный Рейн-Вестфалия. А их крупнейший оператор на сегодняшний день — это пограничная служба... Туркменистана, бывшей советской республики.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

А этот полицейский броневик навевает ассоциации с классикой. У какого производителя заказывала для себя бронеавтомобиль полиция канадского Калгари, определить сложно, но фирма-производитель явно вдохновлялась дизайном былинно-мифологизированного броневика «Враг капитала», с которого по легенде выступал Ленин в Петрограде в 1917 году.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Вероятно, крупнейший оператор полицейских броневиков — это США. Их здесь очень много, причем разных. Спецавтомобиль на переднем плане принадлежит многочисленному семейству Lenco BearCat и построен на агрегатах тяжелого пикапа Ford F550 Duper Duty. Компания Lenco Armored Vehicles из штата Массачусетс изготовила несколько тысяч единиц таких. Они распространены во всех штатах, а также используются полицией Австралии. Кроме того, такие автомобили служат в Канаде, Бразилии, Бангладеш, Марокко и Тайване. А на заднем плане — еще более грозная машина. Что за она?

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Это сугубо военный MRAP-броневик — International MaxxPro. Он считается эталоном минозащищенности, так как создавался на основе боевого опыта операций США в Ираке. Это очень массовая машина, таких построено больше 9000 экземпляров. После завершения ближневосточных кампаний американцам даже столько не нужно. И эти броневики передают армиям дружественных США стран, а также своей родной американской полиции. Для полицейских нужд автомобиль, конечно, излишне защищен, но благодаря армии броневиков International MaxxPro с логотипами полиции появляется все больше и больше.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Армия США дарила больше не нужные ей броневики полиции и прежде. Теперь полиция передаривает их дальше. На фото ниже — классический американский легкий армейский броневик Cadillac Gage Ranger. Такие массово состояли на вооружении ВВС и ВМС США. После вывода из армейской эксплуатации их передавали полиции, а когда и у полицейских появлялась более свежая техника, те передавали машины коллегам из дружественных стран. Именно так экземпляр на снимке перекочевал из Пенсильвании в Ливан.

«Тигр», «Лис», «Зубр» и их «коллеги». Изучаем бронетехнику МВД РБ и стран мира

Бронезащитой обладают и некоторые модели водометов, но это уже другой тип техники. О нем — в следующий раз.

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Теги: Минск
 
 
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Уже больше месяца на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась»...
 
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