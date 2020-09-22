ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это ответные действия": эксперт о характере учений "Славянское братство"

22.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Это ответные действия": эксперт о характере учений

Десантники на российско-белорусских учениях "Славянское братство-2020" уничтожают условных террористов, форсируют реку после нарушения границы условным противником и выполняют задачи совместной тактической группы в районе выполнения поставленных задач. Любые такие маневры на территории Беларуси стоит рассматривать в контексте военно-политической ситуации у границ республики, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Безусловно, наши учения, которые мы (Россия - Sputnik) проводим с Беларусью, хотя они и плановые, носят характер ответных действий, чтобы продемонстрировать решимость в защите Союзного государства, наших западных рубежей, и не допустить каких-либо силовых действий НАТО в отношении нашего партнера республики Беларусь", – рассказал Коротченко радио Sputnik.

По его мнению, после выборов в Беларуси войска НАТО были приведены в боевую готовность с учетом необходимости военного вторжения в случае форс-мажорных обстоятельств. И пока не завершится "политическая турбулентность в Беларуси", стоило бы "прикрыть" совместной войсковой группой западные рубежи Союзного государства, чтобы вовремя отреагировать на любые форматы возможного внешнего военного вмешательства.

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Но в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем.

Комментарий военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения "Славянское братство-2020", которые проходят сейчас под Брестом, носят характер ответных действий и демонстрируют решимость в защите Союзного государства,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 500 грузовиков продолжают стоять на границе с Литвой и Польшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика