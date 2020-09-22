"Это ответные действия": эксперт о характере учений "Славянское братство"

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это ответные действия": эксперт о характере учений

Десантники на российско-белорусских учениях "Славянское братство-2020" уничтожают условных террористов, форсируют реку после нарушения границы условным противником и выполняют задачи совместной тактической группы в районе выполнения поставленных задач. Любые такие маневры на территории Беларуси стоит рассматривать в контексте военно-политической ситуации у границ республики, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Безусловно, наши учения, которые мы (Россия - Sputnik) проводим с Беларусью, хотя они и плановые, носят характер ответных действий, чтобы продемонстрировать решимость в защите Союзного государства, наших западных рубежей, и не допустить каких-либо силовых действий НАТО в отношении нашего партнера республики Беларусь", – рассказал Коротченко радио Sputnik .

По его мнению, после выборов в Беларуси войска НАТО были приведены в боевую готовность с учетом необходимости военного вторжения в случае форс-мажорных обстоятельств. И пока не завершится "политическая турбулентность в Беларуси", стоило бы "прикрыть" совместной войсковой группой западные рубежи Союзного государства, чтобы вовремя отреагировать на любые форматы возможного внешнего военного вмешательства.

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Но в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем.

Комментарий военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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