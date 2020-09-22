|
"Это ответные действия": эксперт о характере учений "Славянское братство"
22.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Десантники на российско-белорусских учениях "Славянское братство-2020"
"Безусловно, наши учения, которые мы (Россия - Sputnik) проводим с Беларусью, хотя они и плановые, носят характер ответных действий, чтобы продемонстрировать решимость в защите Союзного государства, наших западных рубежей, и не допустить каких-либо силовых действий НАТО в отношении нашего партнера республики Беларусь", – рассказал Коротченко
По его мнению, после выборов в Беларуси войска НАТО были приведены в боевую готовность с учетом необходимости военного вторжения в случае форс-мажорных обстоятельств. И пока не завершится "политическая турбулентность в Беларуси", стоило бы "прикрыть" совместной войсковой группой западные рубежи Союзного государства, чтобы вовремя отреагировать на любые форматы возможного внешнего военного вмешательства.
"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Но в этом году правительство Сербии решило на полгода
Комментарий военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения "Славянское братство-2020", которые проходят сейчас под Брестом, носят характер ответных действий и демонстрируют решимость в защите Союзного государства,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)