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Более 500 грузовиков продолжают стоять на границе с Литвой и Польшей

22.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей сохраняются на границе Беларуси с Литвой и Польшей, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами образовались после выходных. По состоянию на утро понедельника, въезда в Литву, Латвию, Польшу и Украину ожидали более 600 фур. Утром во вторник ситуация немного улучшилась: в данный момент в очередях стоят более 500 большегрузов.

© Sputnik / Игорь Маслов
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По данным Госпогранкомитета, самая сложная обстановка сложилась в пунктах пропуска "Бенякони" и "Привалка" на белорусско-литовской границе, где скопилось более 170 и более 160 фур соотвественно. В "Каменном Логе", где обычно возникают самые большие очереди, сейчас вполне спокойно: выезда из страны ожидают около 20 машин.

На белорусско-польской границе есть затруднения в пункте пропуска "Брузги": там находятся более 130 грузовых авто. Небольшая очередь из 20 грузовиков образовалась в "Берестовице".

В остальных пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами очередей совсем нет.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами образовались после выходных, во вторник утром ситуация незначительно улучшилась.
 
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