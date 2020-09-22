Спортсменам запретят использовать «негосударственную» символику и обяжут их выучить гимн

Источник материала: Ежедневник

Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику.

Кроме того, согласно данному контракту, спортсмены не будут иметь право давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.

Читатель Tut.by прислал приказ, подписанный 18 сентября министром спорта Сергеем Ковальчуком, который обязывает организации добавить эти изменения в контракты со спортсменами.







