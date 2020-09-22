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Спортсменам запретят использовать «негосударственную» символику и обяжут их выучить гимн
22.09.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику.
Кроме того, согласно данному контракту, спортсмены не будут иметь право давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.
Читатель Tut.by прислал приказ, подписанный 18 сентября министром спорта Сергеем Ковальчуком, который обязывает организации добавить эти изменения в контракты со спортсменами.
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Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут...
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