Сергей Костицын попал в ДТП. Водитель машины, в которой он находился, отказался от освидетельствования

Источник материала: Tut.by

Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП в Минске, передает tribuna.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, около 3 часов 30 минут водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес-Бенц“, двигался по ул. Орловской со стороны пр. Победителей в направлении ул. Нововиленской и совершил наезд на светофорный объект.

Водитель от прохождения освидетельствования отказался. Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка», — сообщает УГАИ Мингорисполкома.





Отметим, что за отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или другого опьянения (3 года лишения прав, штраф 50−100 б.в.).

Как утверждает очевидец, Сергей Костицын был с девушкой.

Сам хоккеист подтвердил, что попал в ДТП на улице Орловской, однако добавил, что за рулем не находился. Спортсмен заверил, что не пострадал и с ним все хорошо.

Отметим, что Сергей Костицын — 1987 года рождения.