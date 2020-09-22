«Динамо» против «Автомобилиста», БАТЭ примет чемпиона, Адесанья сразится с Костой. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Вадим Куцый ставит на победу Исраэля Адесаньи в схватке с сильным конкурентом-претендентом на UFC 253. Спортивный журналист TUT.BY Кирилл Клименков отмечает сильные стороны хоккейного «Динамо» и объясняет ставку с поражением команды в третьем периоде матча с «Автомобилистом», а замглавреда Максим Гайко уверен, что брестское «Динамо» наберет очки в поединке с вице-чемпионом в Борисове.

Клименков: «Автомобилист» еще не уступал в третьих периодах, так что «Динамо» нужно провести на своем уровне две первых трети

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла , не прошла , не прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо-Минск», который пройдет 25 сентября.

— Минское «Динамо» ярко вступило сезон КХЛ и уже называется одной из команд-открытий, — отмечает Кирилл. — Действительно, «зубров» есть за что похвалить, но сенсационным такой результат называть я бы не стал. В превью к сезону отмечал, что селекционный отдел минчан здорово поработал на трансферном рынке. Клуб собрал отличных легионеров и подписал почти всех лучших молодых белорусов.

Еще одно отличие от прошлого сезона — сыгранные к началу сезона тройки. Крэйг Вудкрофт любит ротировать звенья и экспериментировать по ходу чемпионата. В ситуации, когда соперники уже сформировали, по меньшей мере, две ведущих тройки, тренерский штаб «зубров» нередко тасовал состав на протяжении года. Сейчас ситуация иная. Есть ведущее трио уровня лидеров лиги — это Козун, Клинкхаммер и Спунер. Думаю, все они наберут в итоге в районе 40 очков. Дальше хорошо сыгрываются Паре, Принс и Шарангович. Прекрасно выглядит и молодежь во главе с Протасом.

Читать прогноз дальше На данный момент у команды видны лишь три слабых места. Во-первых, неровная игра вратарей. Фурх не выручает, а Тэйлор даже в победной игре против «Спартака» пропустил три шайбы. Но Доминик хотя бы набирает форму по ходу сезона, отбивая в итоге более 91% бросков. С учетом эффективности атак минчан этого показателя первого вратаря команды должно хватить для попадания в плей-офф. Во-вторых, огорчает игра «зубров» в обороне. Одна из проблем — почти все ведущие защитники играют с акцентом на атаку. Менелл, Альмквист и лидеры нового поколения (Колячонок, Еременко, Соловьев) любят бегать вперед, а вот у своих ворот не столь надежны. Крепких домоседов, какими в разные годы были Крайчек, Ваананен или тот же Хенкель, сейчас в команде нет.

Фото: hcdinamo.by Наконец, третья проблема (и от нее мы будем сегодня отталкиваться) — провалы в третьем периоде. Сложно сказать, связаны ли они с физической подготовкой или молодостью команды, но минчане уже несколько раз потеряли очки в конце матчей. «Автомобилист» же ни разу не уступал в заключительной трети. На момент написания этого прогноза у уральцев имелось три победы и четыре ничьи в третьих периодах. Думаю, и сейчас опытная команда Билла Питерса сыграет с акцентом на концовку. Задача же минчан провести на своем уровне две первых трети, чтобы возможный спад в конце поединка не помешал набрать очки.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон Победа «Автомобилиста» в третьем периоде Коэффициент — 1,97



Куцый: Если Адесанья выдержит два первых раунда против Косты, то сможет победить судейским решением

Кто: Вадим Куцый, профессиональный боец MMA (рекорд — 14−1), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Le roi du fight.

Предыдущие пять ставок: Минск против Риги в КХЛ. Наши прогнозы">не прошла, не прошла , Брест проиграет «Шахтеру», «Юнайтед» одолеет «МанСити», а в UFC 8 марта женский бой. Наши прогнозы">не прошла, прошла , не прошла .

Фото из личного архива Вадима Куцого

В этот раз ставит на главный бой UFC 253 между Исраэлем Адесаньей и Паулу Костой (титульный поединок в среднем весе), который пройдет 27 сентября.

— Исраэль Адесанья и Паулу Коста до очной встречи подрались с кубинцем Йоэлем Ромеро, — напоминает Вадим, — и те схватки получились разными. Адесанья будто бы сыграл в шахматы, прибегая к редким, но наносящим значительный урон сопернику атакам. В частности, он разбил Ромеро ногу, чем снизил его подвижность и облегчил себе жизнь. Коста пошел с Ромеро в размен ударами и сильно пострадал, хоть и выиграл судейским решением.

Мне импонирует стиль Адесаньи. Он не обладает такими физическими данными, как Ромеро и Коста, но берет свое за счет работы головой. По стилю — ударник, но если надо, то будет бороться. Умеет готовиться под соперника, анализирует течение поединка прямо по ходу и вносит коррективы. В этом он похож на Джона Джонса, и в экспертном сообществе многие хотели бы увидеть бой Адесаньи и Джонса хотя бы в промежуточном весе. Если бы я был Дэйна Уайтом, то попробовал бы организовать такой бой.

Читать прогноз дальше Поединок Адесаньи и Ромеро с точки зрения болельщиков не был зрелищным, так что Исраэль «словил» много хейта. Но он сыграл в свою игру — ту, которая обеспечила ему результат в противостоянии со здоровенным парнем. Коста — такой же мощный, но моложе Ромеро, а потому быстрее и легче, если говорить о работе ног. Так что у Адесаньи нет другого выбора, как следовать уже проверенной в борьбе с Костой тактике: работать вторым номером, выцеливать удары (прямые удары руками и лоу-кики), ловить соперника на отходе или противоходе. С каждым таким ударом или тычком уходит жизненная сила — совсем как в игре Mortal Kombat на Хbox. — UFC (@ufc) September 20, 2020 Шанс Косты на успех кроется в том, что он зацепит Адесанью в одном из первых раундов и «собьет» ему прицел. Судя по тому, какой вывод сделал Паулу после боя с Ромеро, он готов провести и полный поединок с Адесаньей. Думаю, если Исраэль выдержит два первых раунда, то все же сможет победить судейским решением за счет опыта и тактических решений. О себе он говорит, что расчистил средний дивизион, и если следовать этой логике, то победа над Костой, не знавшим поражений, будет еще одной главой в наследии Адесаньи, который также еще ни разу не проигрывал.

UFC 253 Исраэль Адесанья победит решением судей Коэффициент — 4,5



Гайко: «БАТЭ не производит впечатление команды-монолита, а „Динамо“ готово поэкспериментировать с составом перед еврокубками»

Кто: Максим Гайко, заместитель главного редактора TUT.BY и ведущий спортивных трансляций.

Предыдущие пять ставок: прошла , не прошла , прошла , не прошла , не прошла .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В этот раз ставит на матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ — «Динамо-Брест», который пройдет 27 сентября.

— Брестское «Динамо» по ходу сезона перестроилось, — уверен Максим. — В основу влились Печенин, Юзепчук, Седько и Диалло. Они молоды и мотивированы, что добавляет красок игре брестчан. Здесь лидеры — прошлогодние чемпионы, и на их фоне ребята вроде Диалло выглядят голодными. Диалло — смышленый нападающий, быстрый. Думаю, он уже выиграл конкуренцию у Лаптева. Впрочем, все эти игроки хороши для чемпионата, но не чего-то большего.

До конца сезона динамовцы способны достичь результата именно в Лиге Европы, так как внутренний чемпионат Брестом проигран. Ему бы остаться в четверке сильнейших команд, ведь «Неман», «Ислочь» и тот же «Рух» — все на ходу. А мысль сыграть на групповой стадии еврокубков, конечно, мотивирует брестчан. Для участия в евроосени им нужно обыграть «Лудогорец».

Читать прогноз дальше БАТЭ страдает без стареющих сенаторов — Стасевича и Драгуна, что мы увидели в матче против софийского ЦСКА (0:2). Как показал всего один матч в Европе, уж очень сильно борисовчане зависят от двух игроков, хотя по сезону в Беларуси складывалось впечатление, что у команды длинная скамейка. Главный тренер «желто-синих» Кирилл Альшевский требовал от подопечных демонстрировать быстрый футбол наподобие «Ливерпуля» и «МанСити», но играть быстро, видимо, с нынешним ростером БАТЭ невозможно. Для реализации идей Альшевскому нужны молодые исполнители. Такие, как Виллюмссон и Мукам, но им тренер не доверяет — отводит роли второго плана. БАТЭ остается фаворитом в борьбе за чемпионство, но не стоит переоценивать значение победы команды над «Слуцком» (3:1). Первый удар в створ в этом матче случился аж через 20 минут после стартового свистка, а первый гол провел… «Слуцк», и только затем БАТЭ «проснулся». Это не тот БАТЭ, который мы знаем по еврокубковым подвигам времен Виктора Гончаренко или Александра Ермаковича. Борисов не вызывает чувство страха у соперников в чемпионате.

Как видим, БАТЭ и брестское «Динамо» находятся на разных стадиях развития и решают разные задачи. БАТЭ не производит впечатление команды-монолита, а брестское «Динамо» готово поэкспериментировать с составом, чтобы подвести в хорошей форме основной состав к битве с «Лудогорцем» за мечту о еврокубковой осени. Поражение может быть критично для Бреста в борьбе за бронзу, так что я ставлю на ничью или победу брестского «Динамо», какой бы состав не выставил Сергей Ковальчук, с разницей в один мяч.

Футбол. Беларусь. Высшая лига Ничья или победа брестского «Динамо» в один мяч



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