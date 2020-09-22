Иллюстратор рассказывает о событиях в Беларуси, рисуя котиков и волков. Эти работы собирают тысячи лайков

Источник материала: Tut.by

В Сети часто пишут о том, что события последних месяцев разбудили талант и юмор белорусов. Вот и художница из Новополоцка, Ольга Якубовская, попробовала себя в работах, которые набирают сотни лайков, но, казалось бы, совсем не свойственны детскому иллюстратору. Впрочем, формат, подходящий книгам для детей, она сохранила: герои картин в новой серии — это всегда волки и котики. Но вот темы — остросоциальные: о том, что происходит в нашей стране. О выражении гражданской позиции с помощью искусства и «котикотерапии» для белорусов — в нашем интервью.





— Да, я детский иллюстратор, всегда рисовала добрые, веселые и светлые картинки… Но, как многие люди в нашей стране, я получила тяжелейшую психологическую травму после выборов 9-го августа, когда на улицах избивали людей, рвались светошумовые гранаты и звучали выстрелы, — делится своими переживаниями Ольга и вспоминает о том, с чего началась серия работ о Беларуси. — Когда оказалось, что тысячи людей попали в тюрьмы, были жестоко избиты и покалечены… Как это вообще стало возможным в мирной и благополучной стране?

Я несколько дней не могла работать, все валилось из рук… Новости приходили одна ужаснее другой. И вдруг, на фоне всех новостей, появляется видео, где наша Нина Багинская идет с флагом и с высоко поднятой головой мимо омоновцев и… ничего не боится!

Полотно «Я гуляю!», посвященное Нине Багинской

Ко мне вдруг пришло понимание того, что в своей депрессии я не смогу помочь жить даже себе. Что уж говорить о том, чтобы еще найти силы в эти трудные дни помогать другим… Я долго себя уговаривала начать работать и со словами: «Ну хотя бы котика ты можешь нарисовать?!» — взяла грунтованный лист ватмана и села рисовать котика. (Улыбается.)

— Почему именно котика? Знаете эту шутку про «котиков-белорусов»?

— Ну да, я тоже это в интернете услышала: «Белорусы — котики, у них лапки и когтики!». (Смеется.)

Но дело в том, что когда мне тяжело или нужно переключиться — я всегда рисовала котиков, называла это для себя «котикотерапия». Это мне всегда помогало. И вот на этот раз, в процессе работы, я поняла, что котик этот — Нина! И я рисую его, чтобы обязательно ей подарить. Знаете, сразу и работа, и котик приобрели новый смысл. Остальные персонажи дорисовались сами…

Видимо, я в этого котика вложила все свои эмоции того дня и еще, наверное, энергетику самой Нины. Может быть, поэтому именно эта работа стала такой популярной в интернете. И интернет же помог мне связаться с Ниной и передать ей картину. Это просто невероятно — сколько людей мне помогали в этом! То тепло, которое я почувствовала, согревает меня каждый день… И я вдруг поняла, что у нас сейчас — страна героев, каждый день приносит нам новые имена. Я ведь всегда иллюстрировала книги. А теперь книга — это наша с вами жизнь, я могу и должна иллюстрировать ее. Так появилась следующая картина, за ней — другая.

— Расскажите еще о героях, которые вдохновляют вас на новые работы.

— Все мои герои — котики — любимы мной. Потому что в каждом из них я вижу и себя, и тех, кому посвящен сюжет, и весь добрый и бесстрашный народ Беларуси. Почему котики? Котик — образ всем понятный, безобидный и мирный — как и все мы…

Работа «И один в поле — воин», посвященная Марии Колесниковой

Вдохновение я черпаю в ежедневных сюжетах. Они, к сожалению, больше сейчас похожи на страшную сказку. Но я все же пытаюсь весь негатив событий переплавить в позитив и добрый настрой. Я точно знаю, что добрые дела нужно делать в хорошем настроении и с верой в свои силы. Это ведь сейчас необходимо каждому из нас!

Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые становятся «котиками» в моих сюжетах и, видимо, это восхищение передается картинам.

Ну, а волки… Это все из детства идет, из сказок. Помните песенку: «Придет серенький волчок…»? Хотя мне часто говорят, что волки у меня слишком добрые получаются. Да, я ведь детский иллюстратор, мне очень трудно рисовать абсолютное зло, особенно если во мне самой его нет… И потом, я все же верю в то, что на самом дне любой души все равно должен теплиться огонек любви. Может быть, есть шанс, что они смогут стать лучше?

— Вижу, что ваши работы собирают множество лайков, и в комментариях часто просят их продать, а вы отказываетесь. Расскажите, почему?

— Я свободный художник, то есть, живу тем, что продаю свои картины. Но тем не менее, я решила все свои работы из новой серии собирать для будущей выставки. Надеюсь, что она непременно состоится. Думать о том — когда и где, у меня пока нет сил, я все их отдаю рисованию.

Некоторые картины будут или уже подарены тем, кому они посвящены. В дальнейшем, возможно, я буду продавать оставшиеся работы из этой серии, но не сейчас. Мы надеемся, что скоро мои работы появятся в виде открыток и постеров. Часть средств от их продажи пойдет в благотворительные фонды.

— Наверное, вы знаете об аресте художницы Нади Саяпиной — по делу об участии в массовых несанкционированных мероприятиях. Тем не менее, еще до массовых мероприятий Надя говорила в интервью для нас о том, что чувствует тревогу в связи с тем, что выражает в творчестве свою гражданскую позицию. Чувствуете ли вы себя в безопасности?

— Я в курсе всех тех событий, что происходят сейчас в нашей стране, в творческой среде тоже, к сожалению. Невероятно тяжело осознавать, что человека могут посадить в тюрьму лишь за то, что он думает иначе, чем это разрешается. Свобода слова, свобода прессы… Где это всё сейчас? Очень страшно и больно понимать, что могут прийти к любому.

Я хорошо училась в школе, всегда много читала, любила историю. Я понимаю, куда это всё приводит в итоге. Мне, как и очень многим вокруг, действительно страшно от того, что любой, не только творческий человек, который имеет свое мнение, не может сейчас чувствовать себя в безопасности.

Я очень далека от политики. В моих работах, как и в любой сказке, есть темная и светлая сторона, добро и зло. Я считаю себя верующим человеком, для меня, как и для всех нормальных людей, очевидно, что нужно жить по Заповедям Христовым. Как же можно, нарушив все эти заповеди, говорить, что у нас все хорошо?

Если зло не наказано, то оно будет множиться. Никому не удастся быть в стороне в этой ситуации. Каждый для себя все равно должен решить — как жить дальше?

Работа Ольги, посвященная ОСВОДу

Возвращаясь к вашему вопросу: если в нашей стране можно стать преступником лишь за то, что ты рисуешь котиков, то… Мне остается только развести руками.

— Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь помимо работ, которые полюбились многим пользователям соцсетей. Читала, например, о том, что вы владеете уникальной техникой работы с кожей.

— Я работаю с акрилом, иллюстрирую детские книжки и продолжаю учиться (сейчас — в Арт-школе Светланы Румак), потому что верю: пока человек учится — он растет.

До этого я тридцать лет занималась художественной обработкой кожи, создавала украшения, сумки и всё, что еще можно сделать из этого материала. Я создала собственную, восходящую к флорентийской мозаике, технику многослойной аппликации из натуральной кожи. Для себя я ее называю «живопись кожей». Это потому, что почти все, кто видят мои работы впервые, думают, что они нарисованы. А на самом деле все это — аппликация, там нет ни одной нарисованной линии. Все мои работы — и старые, и новые — можно увидеть в моем Инстаграм.

А герой этой работы — общественный деятель и автор десятков видеороликов о Беларуси Максим Кац

Ольга добавляет, что работать на себя она начала 7 лет назад, а до этого почти 25 лет проработала художником на нефтеперерабатывающем заводе. Так что со свободой у нее особые отношения:

— Нужно понимать, что свобода — это не только радость, но и ответственность. Мой рабочий день порой затягивается допоздна. У меня часто не бывает выходных — просто я занимаюсь очень любимым делом, а от него не нужно отдыхать. Работа художника, увы, оплачивается нерегулярно, как говорится: «то густо — то пусто». Но зато абсолютно все зависит от тебя, твоей трудоспособности и настойчивости.

— Есть ли у вас в голове сюжет картины со счастливым финалом?

— Знаете, мы живем сейчас так, что каждый день идет за год… Я даже не могу сказать, что будет завтра. Я лишь пропускаю через себя все события дня и пытаюсь вести «хроники нашей жизни» в своих иллюстрациях. Верю, что народ Беларуси достоин сам решить свою судьбу. Наши добрые, трудолюбивые, умные и честные люди достойны жить в стране, где соблюдают законы, где ценят жизнь каждого человека, где людей не преследуют за то, что они высказывают свое мнение.

В моей доброй сказке моя страна дружит со всеми соседями и со всем миром. Все наши замечательные IT- компании не только вернулись в страну, но и сделали ее крупнейшей IT- державой. Выходить на улицу по выходным с цветами, шарами и флагами — уже не преступление, как и собираться вместе дворами и районами, устраивать концерты и сладкий стол. Люди улыбаются друг другу на улицах, даже если они не знакомы, выражение «моя хата с краю» ушло вместе со страшным прошлым. В этой стране прекрасно себя чувствуют банки, мы стали «второй Швейцарией». Имея интереснейшую многовековую историю, страна сумела привлечь огромное количество туристов, которых щедрые и добрые белорусы всегда рады принять. Из-за расцвета туристического бизнеса появилась возможность восстановить все те прекрасные старинные замки и храмы, что оставила нам история… В моей стране процветает искусство во всех его проявлениях… Не знаю, хочется ли вам жить в такой стране, мне — очень.