ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Денни Хэмлин формируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup

22.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сообщается, что звездный пилот Даррелл Уоллас уже подписал многолетний контракт о выступлении за коллектив Джордана.

Команда  начнет соревноваться в сезоне 2021 года, утверждает Clutch Points, передает "Чемпионат".



"Когда я рос в Северной Каролине, родители брали братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR", - заявил легендарный баскетболист. 

"Возможность владеть собственной гоночной командой в партнерстве с моим другом Денни Хэмлином и заполучить такого пилота, как Даррелл Уоллас, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством и было немного черных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые сделаны мной для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс создать новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках", - сказал он.

Джордан станет первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что звездный пилот Даррелл Уоллас уже подписал многолетний контракт о выступлении за коллектив Джордана.
 
Новости дня
Новости разные
 
S&P ожидает ужесточения кредитных лимитов иностранных банков для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика