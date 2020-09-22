Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Денни Хэмлин формируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup

передает "Чемпионат". Команда начнет соревноваться в сезоне 2021 года, утверждает Clutch Points,"Чемпионат".













"Когда я рос в Северной Каролине, родители брали братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR", - заявил легендарный баскетболист.





"Возможность владеть собственной гоночной командой в партнерстве с моим другом Денни Хэмлином и заполучить такого пилота, как Даррелл Уоллас, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством и было немного черных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые сделаны мной для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс создать новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках", - сказал он.





Джордан станет первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.



