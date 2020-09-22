Латушко предложил выступить перед комитетом Госдумы по иностранным делам





Павел Латушко // Фото: Global Look Press





Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко готов посетить Россию и рассказать депутатам Госдумы версию Совета о длящемся в Республике конфликте. Об этом он сообщает в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Выступать в Европарламенте сегодня — это была уникальная возможность. Но я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной думы: я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию Координационного совета», — говорит он на видео.





пишет Собеседник. Также политик подчеркивает, что полностью осознает необходимость самостоятельного разрешения политического кризиса внутри Беларуси без вмешательства внешний сил, однако считает, что без помощи как европейских, так и российских партнеров сделать это будет «сложно». Он также в очередной раз подчеркнул, что оппозиция намерена сотрудничать как с Евросоюзом, так и с Россией,Собеседник.











