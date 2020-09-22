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Microsoft покупает крупного издателя игр

22.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпорация Microsoft сообщает, что решила купить компанию ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks. Сумма сделки — $7,5 млрд.

Bethesda Softworks считается одним из крупнейших игровых издателей в мире. Например, ему принадлежат серии ролевых игр The Elder Scrolls и Fallout. Благодаря покупке этих активов Microsoft усилит позиции на рынке игр для Xbox.

ZeniMax Media основана в 1999 году. На протяжении своей истории занималась разработкой игр для разных платформ, в том числе для Nintendo и PlayStation.
 
 
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Корпорация Microsoft сообщает, что решила купить компанию ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks. Сумма сделки — $7,5 млрд.
 
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