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Microsoft покупает крупного издателя игр
Источник материала: Партизан
Корпорация Microsoft сообщает, что решила купить компанию ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks. Сумма сделки — $7,5 млрд.
Bethesda Softworks считается одним из крупнейших игровых издателей в мире. Например, ему принадлежат серии ролевых игр The Elder Scrolls и Fallout. Благодаря покупке этих активов Microsoft усилит позиции на рынке игр для Xbox.
ZeniMax Media основана в 1999 году. На протяжении своей истории занималась разработкой игр для разных платформ, в том числе для Nintendo и PlayStation.
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Корпорация Microsoft сообщает, что решила купить компанию ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks. Сумма сделки — $7,5 млрд.
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