Microsoft покупает крупного издателя игр

Bethesda Softworks считается одним из крупнейших игровых издателей в мире. Например, ему принадлежат серии ролевых игр The Elder Scrolls и Fallout. Благодаря покупке этих активов Microsoft усилит позиции на рынке игр для Xbox.





ZeniMax Media основана в 1999 году. На протяжении своей истории занималась разработкой игр для разных платформ, в том числе для Nintendo и PlayStation.