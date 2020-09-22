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В районе озера Байкал произошло два землетрясения
Источник материала: Партизан
Толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
На территории РФ, в районе озера Байкал, в понедельник, 21 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Через четверть часа подземные толчки повторились с силой 2,3 балла. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 84 км к юго-западу от города Иркутск, в котором проживают около полмиллиона человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
В пресс-службе российского МЧС сообщили, что толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Напомним, неделю назад на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Жители краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов, пишет
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Толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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