ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе озера Байкал произошло два землетрясения

22.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

На территории РФ, в районе озера Байкал, в понедельник, 21 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Через четверть часа подземные толчки повторились с силой 2,3 балла. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 84 км к юго-западу от города Иркутск, в котором проживают около полмиллиона человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

В пресс-службе российского МЧС сообщили, что толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, неделю назад на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Жители краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов, пишет telegraf.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из МИД Беларуси уволились еще 2 сотрудника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика