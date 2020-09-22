ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

22.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» (также известной как община Виссариона) задержали в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.





По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он. Источник отметил, что в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводятся обыски.

Житель деревни Петропавловка Курагинского района сообщил ТАСС, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты.  По данным агентства, Ведерникова задержали в Петропавловке, которая является одним из центров компактного проживания сторонников Виссариона.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что следственные действия «проводят федеральные СКР и ФСБ».

Агентство FlashSiberia со ссылкой на источник уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и СК России. В результате были задержаны трое руководителей религиозной организации. В настоящее время ведутся следственные действия, добавил он.

«Церковь последнего завета» была создана в 1991 году Сергеем Торопом (Виссарионом). В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием город Солнца. Члены общины также проживают во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» (также известной как община Виссариона) задержали в Красноярском крае. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парадокс протестов. На более массовых акциях задерживают меньше людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика