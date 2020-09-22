В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

















По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.





Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он. Источник отметил, что в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводятся обыски.





Житель деревни Петропавловка Курагинского района сообщил ТАСС, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты. По данным агентства, Ведерникова задержали в Петропавловке, которая является одним из центров компактного проживания сторонников Виссариона.





«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что следственные действия «проводят федеральные СКР и ФСБ».





Агентство FlashSiberia со ссылкой на источник уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и СК России. В результате были задержаны трое руководителей религиозной организации. В настоящее время ведутся следственные действия, добавил он.





«Церковь последнего завета» была создана в 1991 году Сергеем Торопом (Виссарионом). В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием город Солнца. Члены общины также проживают во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.



