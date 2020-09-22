ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парадокс протестов. На более массовых акциях задерживают меньше людей

22.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И не только в процентном соотношении.

По информации правозащитного центра Вясна, на Марше справедливости в Минске 20 сентября силовики задержали по меньшей мере 167 белорусов. В регионах подтверждено еще 69 случаев задержаний.

Для сравнения: на традиционном субботнем женском марше задержанных протестующих было гораздо больше – около 430.

Это косвенно подтверждает точку зрения, которую высказал известный российский блогер Максим Кац, который предположил, что более массовые протесты в Беларуси являются гораздо более безопасными для их участников.


фото "Белорусский партизан"

Например, участвуя в 100-тысячной акции протеста рискуют быть задержанными лишь 0,2-0,3% протестующих. К тому же, по белорусскому опыту, задержания чаще всего происходят на этапе сбора или после завершения акции, когда колонны становятся малочисленными, пишет gazetaby.com

Сталкиваясь же с небольшими группами протестующих, силовики начинают действовать жестче, задерживая больший процент протестующих.

По словам Каца, есть определенный порог по численности, когда протест уже невозможно разогнать, даже применив все силы белорусских силовиков – особенно с учетом того, что многие из них негласно отказываются принимать участие в разгонах.

Позже МВД сообщило, что 21 сентярбря на массовых мероприятиях в Минске было задержано 266 человек. По всей Беларуси — 422.

Проект Mobilize использует для исследования несколько методов: общенациональные очные панельные опросы, онлайн-опросы мигрантов, опросы участников протестов, фокус-группы, интервью с историей жизни, анализ социальных сетей. Он охватывает Украину, Польшу, Марокко, Аргентину и Беларусь, т.е. страны, которые недавно стали свидетелями как крупномасштабной эмиграции, так и мобилизации протеста.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
США работают над коалицией против "Северного потока - 2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика