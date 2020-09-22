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Сноуден выплатит США $5 млн с продажи книги

22.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству Соединенных Штатов по иску Минюста более $5 млн из средств, полученных с продаж его книги «Личное дело», а также за публичные выступления.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, передает РБК.

Книга Сноудена «Личное дело» (Permanent Record) вышла в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.

В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав ее в ЦРУ и АНБ для предварительного просмотра, что противоречит обязательствам, которые он на себя взял. Поэтому ведомство потребовало вернуть властям США все доходы, полученные от продажи «Личного дела».

По данным CNN, Сноуден заработал на своей книге около $4,2 млн. Также он получил плату в размере $1,03 млн за 56 выступлений. Согласно судебным материалам, во время этих выступлений он раскрывал секретную информацию.

Как передает CNN, Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа договорились, что деньги, которые согласился выплатить экс-сотрудник спецслужб, зачислят на трастовый счет.

При этом, по словам адвоката Сноудена Лоуренс Ластберг, соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, так как Сноуден рассчитывает оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении.

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После публикации секретных данных Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Москву, где ему предоставили убежище. В США его обвиняют в шпионаже.

В сентябре 2020 года Трамп пообещал подумать о возможном помиловании Сноудена. Президент заявил, что внимательно изучит этот вопрос, но заранее отметил, что решение будет трудным, поскольку многие граждане США считают бывшего сотрудника АНБ предателем.

 
 
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству Соединенных Штатов по иску Минюста более $5 млн...
 
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