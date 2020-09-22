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Из МИД Беларуси уволились еще 2 сотрудника

22.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Издание nn.by назвало имена еще двух сотрудников МИД Беларуси, которые уволились из ведомства 18 сентября 2020 года.

В числе уволившихся сотрудники центрального аппарата МИД - Павел Короткевич и Андрей Трусов.

Короткевич был вторым секретарем Департамента внешнеэкономической деятельности. Он подтвердил, что уволился с 18 сентября, но решил не раскрывать подробности своего увольнения.

Андрей Трусов занимал должность второго секретаря Главного управления Азии и Африки. Трусов был единственным сотрудником МИД, владеющим индонезийским языком.

Короткевич и Трусов - выпускники МГИМО России, где они учились по квоте МИД Беларуси. Ранее был уволен третий секретарь посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра, который также заканчивал МГИМО.

 
 
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Издание nn.by назвало имена еще двух сотрудников МИД Беларуси, которые уволились из ведомства 18 сентября 2020 года.
 
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