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США работают над коалицией против "Северного потока - 2"

22.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обрушился с критикой на строящийся газопровод "Северный поток - 2".

"Мы надеемся, что строительство не будет завершено", - заявил глава Госдепартамента в видеоинтервью онлайн-изданию немецкой газеты Das Bild в понедельник, 21 сентября. Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы не допустить этого, добавил Помпео.

По мнению США, газопровод делает Европу зависимой от российского газа, а также угрожает Украине. Вашингтон рассчитывает, что власти Германии начнут оценивать "Северный поток - 2" в подобном ключе - из-за случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным или из-за угроз безопасности, которые несет зависимость от российского газа. Резонанс вокруг ситуации с российским политиком вызвал в Германии и Европе дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод, передает DW.

 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обрушился с критикой на строящийся газопровод "Северный поток - 2".
 
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