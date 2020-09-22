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Что происходит с ценами

22.09.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-августе 2020 года.

Что происходит с ценами

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики, за этот период цены в нашей стране увеличились на 3,76%. В первой тройке Таджикистан, Узбекистан (по 4,8%) и Казахстан (4,6%).

Далее: Россия (2,95%), Кыргызстан (2,2%), Украина (1,2%), Азербайджан, Грузия (по 1%) и Молдова (0,05%). В Литве цены снизились на 0,1%, в Латвии и Эстонии — на 0,2%, В Армении — на 1,2%.

Традиционно не публикует данные Туркменистан. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция составила 0,14%.

В августе потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,17% — четвертое место после Эстонии (0,6%), Узбекистана (0,5%) и Таджикистана (0,2%). В Казахстане они выросли на 0,1%, в Грузии — не изменились, в России — снизились на 0,04%, в Армении — на 0,1%, Азербайджане, Кыргызстане, Литве и Украине — на 0,2%, Латвии — на 0,5%, Молдове — на 0,78%.

В январе текущего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе-феврале — первой (1,87%), январе-марте — второй (2,74%), январе-апреле — четвертой (3,34%), январе-мае — пятой (3,18%), январе-июне и январе-июле — четвертой (3,38% и 3,58%), в январе-августе 2019 года — шестой (2,90%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Белорусское правительство рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 5%.

 
 
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Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-августе 2020 года.
 
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