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Пропавший на Витебщине мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Витебской области прекращены поиски 70-летнего Сергея Петровского.
70-летний пенсионер (проживал в Витебске на улицеКосмонавтов, 5) 9 сентября направился в гости к другу в деревню Мицухово (Сенненский район). Днем 10 сентября вышел из дома друга в неизвестном направлении и пропал.
ПСО «Ангел» сообщает, что мужчина погиб. Об обстоятельствам трагедии не говорится.
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В Витебской области прекращены поиски 70-летнего Сергея Петровского.
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