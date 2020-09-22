Пропавший на Витебщине мужчина найден погибшим

В Витебской области прекращены поиски 70-летнего Сергея Петровского.





70-летний пенсионер (проживал в Витебске на улицеКосмонавтов, 5) 9 сентября направился в гости к другу в деревню Мицухово (Сенненский район). Днем 10 сентября вышел из дома друга в неизвестном направлении и пропал.

ПСО «Ангел» сообщает, что мужчина погиб. Об обстоятельствам трагедии не говорится.