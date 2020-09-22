Создатели MSQRD сделали с Водяновой благотворительную платформу

Источник материала: Onliner

Сергей Гончар и Евгений Невгень, авторы проданного Facebook приложения MSQRD, запустили благотворительную платформу Locals.org . Об этом сообщает издание Forbes.ru. Проект создан при участии супермодели Натальи Водяновой и ее бизнес-партнера Тимона Афинского. Четыре основателя вложили в проект более миллиона долларов.

В интервью Forbes Евгений рассказал , что хотел возродить проект «МаеСэнс». Разговоры с партнерами состоялись в 2017 году, но тогда приступить к реализации не получилось: у каждого были свои дела. К задумке вернулись в июле нынешнего года.

Смысл Locals.org — «любой человек может предложить любую сумму за встречу или совместный опыт, и деньги не будут решающим фактором». Как проводить время и с кем именно пройдет встреча, решит человек, за коммуникацией с которым и гонятся остальные участники. При этом он может в любой момент завершить прием заявок и сделать встречу групповой.

80% денег от встречи пойдет на благотворительность, 20% — на разработку Locals.org и рост сообщества. Монетизация планируется через комиссии за транзакции, в дальнейшем будут платные опции.

Locals.org запущен в Лондоне — в закрытом Instagram-аккаунте более 6200 человек. В команде проекта двенадцать человек: они работают в Минске, Лондоне и США.