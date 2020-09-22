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Создатели MSQRD сделали с Водяновой благотворительную платформу
Источник материала: Onliner
Сергей Гончар и Евгений Невгень, авторы проданного Facebook приложения MSQRD, запустили благотворительную платформу
В интервью Forbes Евгений
Смысл Locals.org — «любой человек может предложить любую сумму за встречу или совместный опыт, и деньги не будут решающим фактором». Как проводить время и с кем именно пройдет встреча, решит человек, за коммуникацией с которым и гонятся остальные участники. При этом он может в любой момент завершить прием заявок и сделать встречу групповой.
80% денег от встречи пойдет на благотворительность, 20% — на разработку Locals.org и рост сообщества. Монетизация планируется через комиссии за транзакции, в дальнейшем будут платные опции.
Locals.org запущен в Лондоне — в закрытом Instagram-аккаунте более 6200 человек. В команде проекта двенадцать человек: они работают в Минске, Лондоне и США.
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Сергей Гончар и Евгений Невгень, авторы проданного Facebook приложения MSQRD, запустили благотворительную платформу Locals.org. Об этом сообщает издание Forbes.ru. Проект создан...
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