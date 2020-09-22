«Я начала оттягивать мужчин от ОМОНа — меня задержали». История 18-летней Дианы, которая разговаривает взглядом с силовиками

Источник материала: Onliner Эту фотографию, на которой девушка смотрит в глаза силовику, во время акции протеста 6 сентября сделал наш фотограф Александр Ружечка. Кажется, на ней запечатлен немой разговор двух сторон. А еще — надежда на диалог и на его победу над любым расколом. Девушка на снимке — это 18-летняя Диана. Она вышла к силовикам после того, как ее мужа брутально задержали на студенческом марше. Затем в автозак силой забрали и саму Диану — на ее коленях и лице остались синяки. Мы поговорили с ней о страхе, студенческой смелости и роли девушек в белорусском протесте.





О разговорах с силовиками

С Дианой мы встречаемся в ветреный вечер возле корпуса БГЭУ. Здесь девушка учится на втором курсе, но пока пары — последнее, что ее волнует. Недавно Диану выпустили после нескольких суток удержания в жодинском изоляторе. Морально она чувствует себя уверенно, улыбается и утверждает, что с ней «все хорошо». А вот синяки на теле нашептывают другое: кажется, дела обстоят немножко не так. Но обо всем по порядку.

Диана рассказывает, что до этого лета она совсем не интересовалась политикой. Но потом ей стукнуло 18, и у девушки появилось право выбирать президента.

— Сначала меня, как и многих, возмутило, что подписи за претендентов в кандидаты забраковали. Затем задержали Виктора Бабарико. Я, как и другие, просто решила выразить свою гражданскую позицию. Дело здесь даже не в политике, а в правовых нюансах. Мне в этой стране жить, — начинает свою историю Диана.





Собственно, так девушка и оказалась на очередном воскресном марше. Это был первый раз, когда она пошла на протест без мужа — 1 сентября силовики задержали его и отвезли на Окрестина.

— Это случилось после студенческого марша. Все закончилось, я, мой муж и сосед решили пойти домой. Зашли в магазин, вышли и прошли несколько метров. В этот момент четыре человека в камуфляже с надписью ОМОН подбежали к нам. Чтобы я не мешала задержанию парней, за плечи меня схватил человек в штатском. Мальчиков погрузили в бус, я вырвалась и побежала к ним. Естественно, внутрь меня никто не пропустил. Я стала просить, чтобы мне сказали, куда их везут. Но мне так ничего и не ответили, — добавляет Диана. — Своего мужа я искала три дня. К счастью, ребятам разрешили написать SMS, что они находятся на Окрестина.

Затем был суд, который дал мужу и соседу Дианы по 15 суток административного ареста. После этого случая девушка решила выйти на марш протеста одна. Собственно, так и случилась ее встреча с силовиками лицом к лицу.

— Все произошло на дороге возле ГУМа. Две толпы людей подошли вплотную к силовикам. Ну, я тоже решила подбежать и поговорить с ними. Спрашиваю: «Ну что, пацаны, будете избивать?» Один из них улыбается, отводит взгляд, говорит: «Нет». Скорее всего, это были простые мальчики-срочники, их поставили перед людьми как живой щит, — рассуждает Диана. — Я ведь пробовала говорить с силовиками и раньше. В основном они всегда отвечали, что протестующие стоят под фашистским флагом. А однажды милиционер вообще начал мне жаловаться. Сказал, что водители на улице громко сигналят в знак солидарности и мешают спать его двухлетнему ребенку.





Девушка рассказывает, что выходить на протесты она никогда не боялась. Мужчин по традиции задерживали, а вот к женщинам относились лояльнее. Но в позапрошлое воскресенье система «девушек-не-берем» сломалась — Диану задержали так же, как и остальных. Это случилось на площади Победы: люди стали в сцепку, а из нее в автозаки начали вырывать мужчин.

— ОМОН забирал парней, а вот девушек отпускали. Я видела, как мальчиков в шортах и майках били мужчины в берцах и с дубинками. Естественно, я подбежала и попробовала их оттянуть. В итоге сзади меня подхватил один силовик, второй повалил на колени и начал бить руками, — добавляет Диана и показывает синяк над глазом. — Меня затянули в автозак, сломали пополам телефон и повезли в Советское РУВД.

Затем девушку направили в жодинский изолятор и продержали там двое суток. Во вторник состоялся суд, на котором дело Дианы решили отправить на пересмотр. Теперь девушке могут грозить сутки административного ареста.

— Мы все выходим с мирной повесткой. А с логикой «чтобы не было войны» можно оправдывать любое насилие, — добавляет собеседница.













О студенческих протестах

С Дианой мы также говорим о самой молодой части протестного общества — студентах. 1 сентября многие из них вышли на марш солидарности, не испугавшись возможных отчислений. Среди них была и наша героиня.

— Мне кажется, наши студенты боятся даже не отчислений — они переживают, что их будут избивать. Конечно, есть и те, кто не высказывает свое мнение, потому что могут быть санкции. В этом они похожи с бастующими на заводах и силовиками — те не могут уволиться, потому что связаны контрактом, — объясняет Диана. — Меня радует, во многих университетах деканаты показали себя вполне адекватными: пообещали, что никаких последствий для студентов не будет. Но вот когда ты видишь, что происходило в МГЛУ, понимаешь, какой же это дикий контраст.

По словам Дианы, учащиеся многих вузов до сих пор задаются одним вопросом: как это возможно, чтобы кто-то мог вызвать на своих студентов силовиков?

— Это же просто ужасно. Как потом спокойно ходить на пары, если тебя прямо с учебы могут забрать на сутки? — эмоционально спрашивает девушка.





Про «слабый пол» и сексизм

А еще Диана делится своим мнением по поводу брутальных задержаний женщин. Студентка считает, что девушки показали мирный способ протеста, к масштабу которого не были готовы силовики.

— Я думаю, женские марши состоялись, потому что они смогли обыграть патриархальные установки. Среди сотрудников ОМОНа очень распространен сексизм: милиционеры просто не думали, что девушки будут отбивать парней, удерживать двери буса, станут в сцепки. Они как будто считали нас слабыми. Вспомнить хотя бы «конституцию не под женщину». Мне кажется, когда Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, от нее не ждали каких-то активных действий. Ну это же женщина — как она может управлять государством? — смеется Диана. — Но я до сих пор не понимаю одного: неужели мужчины, которые идут на мирный протест в шортах и майках, улыбаются и болтают с друзьями, чем-то опаснее девушек?





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