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В МВД заявили, что утечки конфиденциальных данных о сотрудниках не было
22.09.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.
«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», - сказала она в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Чемодановой, личные данные сотрудников, которые были опубликованы, не являются достоверными.«По информации нашего главного управления собственной безопасности МВД, в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности», — отметила она.
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Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.
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