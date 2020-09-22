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В МВД заявили, что утечки конфиденциальных данных о сотрудниках не было

22.09.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», - сказала она в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Чемодановой, личные данные сотрудников, которые были опубликованы, не являются достоверными.

«По информации нашего главного управления собственной безопасности МВД, в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности», — отметила она.

 
 
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Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.
 
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