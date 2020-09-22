Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», - сказала она в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Чемодановой, личные данные сотрудников, которые были опубликованы, не являются достоверными.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МВД заявили, что утечки конфиденциальных данных о сотрудниках не было Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.

«По информации нашего главного управления собственной безопасности МВД, в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности», — отметила она.