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Ученые восстановили лицо древнеегипетского мальчика по его портрету

22.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые решили восстановить лицо древнеегипетского мальчика, который был мумифицирован и захоронен между 50 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Полученное изображение они сравнили с портретом, прибитым к крышке его гробницы, чтобы установить соответствие, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.


Фото: Nerlich AG, et al. PLOS One (2020)

Сходство оказалось высоким. Однако исследователи отметили, что на изображении ребенок выглядит гораздо старше, чем он был на самом деле — мумия принадлежит мальчику трех или четырех лет. Кроме того, нос и губы малыша на портрете были уже, чем показала составленная 3D-модель.

Мумию нашли в 1880 году на кладбище рядом с пирамидой Хавара. Ученые определили, что ребенок умер от пневмонии — в мумии была найдена конденсированная легочная ткань. При этом его портрет был сделан незадолго до смерти или после нее.

Отмечается, что класть портрет поверх забальзамированного лица мумии — нормальная практика в поздние века Древнего Египта. Этот обычай египтяне позаимствовали у римлян. При этом конечности также обматывали бинтами согласно традиционному погребальному ритуалу.

 
 
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