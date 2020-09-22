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В Ивановском районе неустановленный водитель переехал мужчину и оставил умирать на дороге

22.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль сбил мужчину в Ивановском районе, водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 20 сентября, около 20.30, вблизи деревни Ляховичи. В ГАИ рассказали, что неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 3-м километре трассы Н481 Лясковичи — Достоево — Молодово — Бусса сбил 39-летнего мужчину, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части дороги в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер, не приходя в сознание. Водитель с места аварии скрылся, сейчас его разыскивают.

 
 
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Авария произошла 20 сентября, около 20.30, вблизи деревни Ляховичи.
 
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